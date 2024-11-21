"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Adalet, Kur’ân’ın gösterdiği yol ile olur

Risale-i Nur'dan
21 Kasım 2024, Perşembe
Evet, hâkim ve mahkeme tarafgirlik şaibesinden müberra ve gayet bîtarafâne bakması birinci şart-ı adalet olduğuna dair binler vukuat-ı tarihiyeden, Hazret-i Ali Radiyallahü Anhın hilâfeti zamanında bir Yahudi ile mahkemede beraber oturmaları ve çok padişahların âdi adamlar ile mahkeme-i adalette görülmesi gibi çok hâdisât-ı tarihiye var...

Tarihçe-i Hayat, s. 244

*** 

Adliyede; adalet hakikati ve müracaat eden herkesin hukukunu bilâtefrik muhafazaya, sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki; İmam-ı Ali (ra), hilâfeti zamanında bir Yahudi ile beraber mahkemede oturup, muhakeme olmuşlar. Hem bir adliye reisi, bir memuru kanunca bir hırsızın elini kestiği vakit, o memurun o zalim hırsıza hiddet ettiğini gördü. O dakikada o memuru azletti. Hem çok teessüf ederek dedi: “Şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar pek çok zulmetmişler.” Evet, hükm-ü kanunu icra etmekte, o mahkûma acımasa da, hiddet edemez; etse zalim olur. Hatta, kısas cezası da olsa, hiddetle katletse, bir nevi katil olur” diye o hâkim-i âdil demiş. İşte madem mahkemede böyle hâlis ve garazsız bir hakikat hükmediyor... 

Tarihçe-i Hayat, s. 577

*** 

Hazret-i Ömer, hilâfeti zamanında, âdi bir Hıristiyan ile mahkemede birlikte muhakeme olundular. Halbuki o Hıristiyan, İslâm hükûmetinin mukaddes rejimlerine, dinlerine, kanunlara muhalif iken, mahkemede onun o hali nazara alınmaması açıkça gösterir ki; adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir tarafgirliğe kaymaz. Bu, din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir ki, komünist olmayan Şarkta, Garbda, bütün dünya adalet müesseselerinde câri ve hâkimdir.

Tarihçe-i Hayat, s. 668

*** 

Saadet-i beşeriye, dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur’ân’ın gösterdiği yol ile olabilir. [...] Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i İlâhiye namına ve hakaik-ı İslâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa, maddî ve manevî kıyametler başlarına kopacak; anarşilere, Ye’cüc ve Me’cüclere teslim-i silâh edecekler, diye kalbe ihtar edildi. 

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 266

*** 

Son sözüm: Cenab-ı Hak, hâkimleri adalet-i hakikiyeye muvaffak etsin, âmin.

Tarihçe-i Hayat, s. 584

LÛ­GAT­ÇE:

bilâtefrik: ayrım yapmaksızın. 

bîtarafane: tarafsız bir şekilde. 

hâdisât-ı tarihiye: tarihî hadiseler. 

hakaik-i İslâmiye: İslâmî hakikatler, gerçekler. 

hissiyat: hisler, duygular. 

müberra: temiz, kusurdan uzak ve arınmış. 

saadet-i beşeriye: insanlığın mutluluğu. 

şaibe: leke, kir, kusur, hata. 

şart-ı adalet: adalet şartı. 

tarafgirlik: taraf tutmak. 

vukuat-ı tarihiye: tarihî vakıalar, hadiseler. 

Ye’cüc ve Me’cüc: Kur’ân’da bahsi geçen, ortalığı fitne, fesat ve anarşiye boğacakları bildirilen bir kavmin ismi.

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD 4. kez Gazze'de acil ateşkesi veto etti! - "İsrail için farklı bir BM Şartı mı var?"

    ''İsrail'in soykırım yaptığı kesin şekilde görüldü''

    İspanya'daki sel felaketinin maliyeti 20 milyar avroyu aştı

    Sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 derece düşecek

    ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde hava saldırısı alarmı!

    Yeni Asya, Risale-i Nur'un tanınmasına vesile oluyor

    Siyasi iradeye ihtiyaç var

    “Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi” Taksim Camii’nde

    Bayram Yüksel Ağabeyi rahmetle anıyoruz

    İspanya’da 650 bin tonluk gıda çöp oldu

    BM: Karanlık bir kavşaktayız

    Mülâkat torpilin diğer adı

    Problemler, adalet ve eşitlik temelinde çözülmeli

    İktidar emekliyi kara kışa mahkûm etti

    “Tarım millî güvenlik kadar önemlidir, stratejiktir”

    Et fiyatlarındaki artış alarm veriyor

    'Öcalan' iktidar blokuna oy kaybettirdi

    Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu

    İsrail mahpuslara işkence yapıyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kesik parmak, dikik dudak, ooooy oy…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asıl dava konusu-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Araştırılsın ki bilinsin
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi akıl ile “Bence!..” diyebiliriz ki?
    Cevher İLHAN

    İsrail’den çok “İsrailci!”
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur insanlığı neye çağırıyor?
    Genel

    ABD 4. kez Gazze'de acil ateşkesi veto etti! - "İsrail için farklı bir BM Şartı mı var?"
    Ali Rıza AYDIN

    Maksat mir’at olunca
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Make America Great Again'in şifreleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.