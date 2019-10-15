"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Emr-i İlâhîye uymakta büyük bir lezzet var

Risale-i Nur'dan
15 Ekim 2019, Salı
(Dünden devam)

Hem en zâhir bir delil dahi, horoz ve yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakârâne ve merdane vaziyetleridir ki, horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır; yemez, onlara yedirir. Ve bir şevk ve iftihar ve telezzüz ile o vazifeyi gördüğü görünür. Demek o hizmette, yemekten fazla bir lezzet alır. Hem küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi, yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, ite atılır. Kendini aç bırakıp onları doyurur. Demek o hizmette öyle bir lezzet alır ki, açlık acısına ve ölmek elemine tereccüh eder, ziyade gelir.

Hayvânî valideler, yavrularını, küçük iken vazifeleri bulunduğundan, lezzetle himayeye çalışır. Büyük olduktan sonra vazife kalkar, lezzet de gider. Bazen yavrusunu döver, elinden daneyi alır. Yalnız insan nev’indeki validelerin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü insanlarda, zaaf ve acz itibarıyla, daima bir nevi çocukluk var; her vakit de şefkate muhtaçtır.

İşte umum hayvanatın, horoz gibi çobanlık eden erkeklerine ve tavuk gibi validelerine bak, anla ki, bunlar kendi hesabına ve kendileri namına, kendi kemalleri için o vazifeyi görmüyorlar. Çünkü hayatını, vazifede lâzım gelse feda ediyorlar. Belki vazifeleri, onları o vazife ile tavzif eden ve o vazife içinde rahmetiyle bir lezzet derc eden Mün’im-i Kerîm’in hesabına ve Fâtır-ı Zülcelâl’in namına görüyorlar.

Hem nefs-i hizmette ücret bulunduğuna bir delil de şudur: Nebatat ve eşcar, bir şevk-i lezzeti ihsas eden bir tavırla Fâtır-ı Zülcelâl’in emirlerini imtisal ediyorlar. Çünkü dağıttığı güzel kokular ve müşterilerin nazarını celb edecek ziynetlerle süslenmeleri ve sümbülleri ve meyveleri için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleri, ehl-i dikkate gösterir ki, onların, emr-i İlâhînin imtisalinden öyle bir lezzetleri var ki, nefislerini mahvedip çürütüyorlar.

Bak, başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyvedar ağaçlar, rahmet hazinesinden lisan-ı hâl ile süt gibi en güzel bir gıdayı ister alır, meyvelerine yedirir, kendi bir çamur yer. Hem nar ağacı sâfî bir şarabı hazine-i rahmetten alıp meyvesine yedirir, kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder.

Mesnevî-i Nuriye, Zühre, s. 178-179

LÛ­GAT­ÇE:

derc etmek: koymak, içine almak.

eşcar: ağaçlar.

Fâtır-ı Zülcelâl: sonsuz büyüklük sahibi ve benzeri olmayan şeyleri yaratan Allah (cc).

ihsas: hissettirme, sezdirme.

imtisal: emre tamamen uyma, gerekeni yapma, alınan emre boyun eğme.

lisan-ı hâl: hâl dili.

Mün’im-i Kerîm: kerem sahibi nimet veren, yedirip içiren, nimetlerin hakikî sahibi olan Cenab-ı Hak.

nebatat: bitkiler.

nefs-i hizmet: hizmetin tâ kendisi.

şevk-i lezzet: tat alma coşkusu, heyecanı, isteği.

tavzif: vazifelendirme, görevlendirme.

telezzüz: lezzet, tat alma, hoşlanma, hoşa gitme.

tereccüh: üstünlük, üstün gelme.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Akademisyenleri İstanbul'da buluştu: İslam Dünyası demokrasi arıyor

    Türkiye'ye silah ambargosuna İngiltere'den itiraz

    Sosyal medya ruh sağlığını etkiliyor

    Depremin eli kulağında

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez

    Mili takım EURO 2020'ye çok yakın

    Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama

    Küçülme tahminleri 5’e katlandı

    Dışişleri'nden AB'nin aldığı kararlar ve yaptığı çağrılar hakkında açıklama

    MSB: 560 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakan Akar CHP ve MHP'yi de ziyaret etti

    Barış Pınarı Harekatı paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı

    Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı

    'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

    İklim değişikliği hakkında Türkiye'yi de ilgilendiren endişelendiren açıklamalar

    Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Mehmetçik'i unutmadılar...

    İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

    Tarihi "Osmanlı köyü"nde erken hasat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    13 Kasım’a kadar harekât biter mi?
    Ahmet BATTAL

    Karamollaoğlu, Yeni Akit ve KHK TV
    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları âcilen yargıya açılmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhvân’dan ibretlik itiraflar
    Genel

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Yeni partiler alternatif mi?
    Faruk ÇAKIR

    Her çeşit krize çare
    Risale-i Nur'dan

    Emr-i İlâhîye uymakta büyük bir lezzet var
    Genel

    Depremin eli kulağında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.