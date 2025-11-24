"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İç içe

Abdil YILDIRIM
24 Kasım 2025, Pazartesi
ŞİİR

Âlemleri hep iç içe yaratmış,

Neleri halk etmiş neyin içinde.

Her zerreyi bin hikmetle donatmış,

Her şey çıkar tek bir şeyin içinde.

 

İpek gibi kökler taşı deliyor,

Kudret gizli âcizliğin içinde.

Yerden yemi, gökten suyu geliyor,

Hayat var bir damla suyun içinde.

 

Ağaçlar dizilmiş yol kenarına,

Kiminin dalları çayın içinde.

Kimisi yaklaşmış göl kenarına,

Yeşil etekleri suyun içinde.

 

Yıldızlar ki, bir nur ordusu gibi,

Kaç neferi vardır sayın içinde.

Gökyüzü mülkünde bir tas su gibi,

Arzımız yüzüyor göğün içinde.

 

Düşündükçe düşüncemi aşıyor,

Bir bahar var bir çiçeğin içinde.

Dallar kucağında meyve taşıyor,

Bir ağaç var çekirdeğin içinde.

Okunma Sayısı: 365
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması

    Erdoğan neden susuyor?

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor

    Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Tayin az, dert çok

    Söz değil, icraat zamanı

    Öğretmen maaşları eridi

    Parasosyal etkileşim nedir?

    Irak bize ırak değil

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı yendi

    Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

    Soykırımın kaybedeni çocuklar

    Emekli bütçesinde dünya ortalamasının altındayız

    Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye İmralı ve yolsuzluk eleştirisi

    Öcalan’la aynı kareye girenler kaybeder

    Oyuncakta yeni standart

    ABD’li doktora Gazze yasağı

    Vietnam'da sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erdoğan neden susuyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”
    Genel

    Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
    Genel

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması
    Genel

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor
    Genel

    Söz değil, icraat zamanı
    Genel

    Tayin az, dert çok
    Genel

    Öğretmen maaşları eridi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.