ŞİİR

Âlemleri hep iç içe yaratmış, Neleri halk etmiş neyin içinde. Her zerreyi bin hikmetle donatmış, Her şey çıkar tek bir şeyin içinde. İpek gibi kökler taşı deliyor, Kudret gizli âcizliğin içinde. Yerden yemi, gökten suyu geliyor, Hayat var bir damla suyun içinde. Ağaçlar dizilmiş yol kenarına, Kiminin dalları çayın içinde. Kimisi yaklaşmış göl kenarına, Yeşil etekleri suyun içinde. Yıldızlar ki, bir nur ordusu gibi, Kaç neferi vardır sayın içinde. Gökyüzü mülkünde bir tas su gibi, Arzımız yüzüyor göğün içinde. Düşündükçe düşüncemi aşıyor, Bir bahar var bir çiçeğin içinde. Dallar kucağında meyve taşıyor, Bir ağaç var çekirdeğin içinde.

