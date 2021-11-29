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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fakirliğe karşı fen ve sanatla cihad etmeliyiz

Risale-i Nur'dan
29 Kasım 2021, Pazartesi
Hakikat

26 Şubat 1324 (11 Mart 1909),

Volkan, Sayı: 70, Sayfa: 3.

Biz “Kàlû belâ”dan cemiyet-i Muhammedîde (asm) dâhiliz. Cihetü’l-vahdet-i ittihadımız tevhiddir. Peyman ve yeminimiz imandır. Madem ki muvahhidiz; müttehidiz.

Her bir mü’min i’lâ-yı kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakkî etmektir. Zira ecnebîler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de fen ve sanat silâhıyla, i’lâ-yı kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâra cihad edeceğiz.

Amma cihad-ı haricîyi Şeriat-ı Garranın berâhin-i kàtıasının elmas kılıçlarına havale edeceğiz. Zira medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşîler gibi icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaîleriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.

Cumhuriyet ki (HAŞİYE) adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. On üç asır evvel Şeriat-ı Garra teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâm’a büyük bir cinayettir ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir.

Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur. “İnnallâhe hüve’l-kaviyyü’l-metîn”* hâkim ve âmir-i vicdanî olmalı. O da marifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i İslâm namıyla olmalı. Yoksa istibdat daima hükümferma olacaktır.

İttifak hüdadadır, hevada ve heveste değil.

İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar. Her şey hür oldu; Şeriat da hürdür, Meşrûtiyet de. Mesâil-i Şeriatı rüşvet vermeyeceğiz. Başkasının kusuru insanın kusuruna senet ve özür olamaz.

Yeis mâni-i herkemaldir. “Neme lâzım, başkası düşünsün” istibdadın yadigârıdır.

Bu cümlelerin mabeynini rabtedecek olan mukaddematı, Türkçe bilmediğim için mütaliînin fikirlerine havale ediyorum.

HÂŞİYE: O zaman “Meşrûtiyet,” şimdi o kelime yerine “Cumhuriyet” konulmuş.

Said Nursî

Dipnot:

* “Muhakkak ki Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir.” Üstadımız aynı makaleyi Tarihçe-i Hayat’ta derc ederken Arapça ibare şöyle yer almıştır: “İnnallâhe lekaviyyün azîz” [Şüphesiz ki Allah pek kuvvetli ve pek izzetlidir. (Hac Sûresi: 40.)]

Eski Said Dönemi Eserleri, 45; Beyanat ve Tenvirler, s. 64.

LÛ­GAT­ÇE:

berâhin-i kàtıa: Kesin deliller.

cehil: Cehalet, cahillik.

cihetü’l-vahdet-i ittihad: Birlik yönü.

fünun: Fenler, bilimler.

husumet: Düşmanlık.

ihtilâf-ı efkâr: Fikir ayrılıkları, anlaşmazlıkları.

i’lâ-yı kelimetullah: Allah’ın ismini, dâvâsını yüceltmek, yaymak.

inhisar-ı kuvvet: Kuvveti tek elde bulundurma.

istibdad-ı manevî: Manevî baskı.

mabeyn: Ara.

mâni-i herkemal: Bütün mükemmelliklerin engeli; her türlü gelişmeye engel.

marifet-i tam: Tam bir bilme, hakikî manada tam bir eğitim ve aydınlanma.

mesâil-i Şeriat: Şeriatın meseleleri, İslâm kanunlarının konuları.

muvahhid: Allah’ın varlığına ve birliğine inanan.

müttehid: Birleşmiş, birlik olmuş.

peyman: Yemin, and.

Şeriat-ı Garra: Parlak Şeriat.

şimal: Kuzey.

tevzi olunmak: Dağıtılmak.

yeis: Ümitsizlik.

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