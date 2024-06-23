"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Her fen, kendi lisanıyla Allah’tan bahsediyor

Risale-i Nur'dan
23 Haziran 2024, Pazar
Altıncı Mesele

Risale-i Nur’un çok yerlerinde izahı ve kat’î hadsiz hüccetleri bulunan “iman-ı billâh” rüknünün binler küllî bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işarettir.

Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. “Bize Hâlık’ımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” dediler.

Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla, mütemadiyen Allah’tan bahsedip, Hâlık’ı tanıttırıyorlar, muallimleri değil, onları dinleyiniz.

Meselâ, nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz, gayet maharetli ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir. Öyle de, küre-i arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıp mikyasıyla küre-i arz eczahane-i kübrasının eczacısı olan Hakîm-i Zülcelâl’i, hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır.

Hem, meselâ, nasıl bir harika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor; şeksiz, bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, küre-i arz denilen yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede, okuduğunuz fenn-i makine mikyasıyla, küre-i arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır.

Hem meselâ, nasıl ki gayet mükemmel, bin bir çeşit erzak, etrafından celb edip içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşe ambarı ve dükkân, şeksiz bir fevkalâde iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de, bir senede, yirmi dört bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp, baharı bir büyük vagon gibi, binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak, kışta erzakı tükenen bîçare zîhayatlara getiren ve Küre-i Arz denilen bu Rahmanî iaşe ambarı ve bu sefine-i Sübhaniye ve bin bir çeşit cihâzâtı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkân-ı Rabbanî, ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise, okuduğunuz veya okuyacağınız fenn-i iaşe mikyasıyla, o kat’iyette ve o derecede, Küre-i Arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir.

Gençlik Rehberi, s. 83

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: delil.

fenn-i iaşe: canlıların yaşayışları ve beslenmeleri hakkında bilgi veren ilim dalı.

Hâlık: her şeyin yaratıcısı olan Allah.

iman-ı billâh: Allah’a iman.

küllî: geniş, kapsamlı.

küre-i arz: yerküre, dünya.

lisan-ı mahsus: özel dil, bir şeyin kendine has dili.

mütemadiyen: sürekli.

sefine-i Sübhaniye: bütün kusur ve noksanlardan uzak olan Allah’ın yarattığı bir gemi.

şeksiz: şüphesiz.

zîhayat: hayat sahibi.

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de 6 binden fazla anne öldü

    Bayram ikramiyesi yüzde 80 eridi

    Satın alma gücünde AB ortalamasının altındayız

    Bu enkaz kimin eseri?

    Portekiz'e 3-0 yenildik

    Emekliler: Aldığımız maaşla geçinmemiz mümkün değil

    Çadır kampları vurmaya devam

    Lübnan 2. Gazze olmasın

    Vize istenen tek ülke biziz

    “Cumhurbaşkanlığı Sarayı “ saatte 81 asgari ücret harcıyor

    Gazze'deki okulların yüzde 76'dan fazlası yeniden inşa edilmeyi bekliyor

    ABD - Arizona'da aşırı sıcaklar sebebiyle 6 kişi öldü

    Dünya'ya dönüşü yine ertelendi

    İsrail yine Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 25 sivil öldürüldü, 50 kişi yaralandı

    7 günde trafik kazalarında 62 kişi öldü, 8690 kişi yaralandı

    Tatilden geriye çöpler kaldı

    Paradan para kazananlar vergi vermezken VERGİ PAKETİ VATANDAŞI EZECEK

    BM raportörler: İsrail’e silah tedariki acilen durdurulsun

    Mayıs ayında trafik cezaları 5’e katlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Allah’a havale ediyorum”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İflasın başka bir şekli
    Mehmet KARA

    Adaleti siyasetçide aramak
    Adnan NACİR

    Cesur Yeni Türkiye
    Abdil YILDIRIM

    Doğru yerde durmak
    M. Ali KAYA

    En büyük musibet
    Genel

    Bu enkaz kimin eseri?
    Genel

    Satın alma gücünde AB ortalamasının altındayız
    Sami CEBECİ

    İman hizmetinde âzami fedakârlık gerekir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.