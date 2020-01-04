İmanda manevî bir Cennet var

Gayet mühim bir suâle verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmaya münasebet geldi.

Çünkü kırk sene evvel Eski Said o dersinde bir hiss-i kable’l-vuku ile Risale-i Nur’un harika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor. Onun için o suâl ve cevabı yazacağız.

Şöyle ki: Çoklar tarafından hem bana hem bazı Nur kardeşlerime suâl etmişler ve ediyorlar ki:

“Neden bu kadar muarızlara karşı ve muannid feylesoflara ve ehl-i dalâlete mukabil Risale-i Nur mağlûp olmuyor? Milyonlar kıymettar hakikî kütüb-ü imaniye ve İslâmiyenin intişarlarına bir derece sed çektikleri hâlde, sefahet ve hayat-ı dünyeviyenin lezzetleriyle çok biçare gençleri ve insanları hakaik-ı imaniyeden mahrum bıraktıkları halde, en şiddetli hücum ve en gaddarâne muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risale-i Nur’u kırmak, insanları ondan ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risale-i Nur’un intişarı, hatta çoğu el yazması ile altı yüz bin nüsha risalelerinden kemal-i iştiyak ile perde altında intişar etmesi ve dahil ve hariçte kemal-i iştiyak ile kendini okutturması hikmeti nedir?

Sebebi nedir?” diye, bu mealde çok suâllere karşı elcevap deriz ki:

Kur’ân-ı Hakîm’in sırr-ı i’cazıyla hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir manevî Cehennemi dalâlette gösterdiği gibi; imanda dahi bu dünyada manevî bir Cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevî elîm elemleri gösterip, hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik-ı şeriatın amelinde Cennet lezâizi gibi manevî lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefahet ehlini ve dalâlete düşenlerini o cihetle –aklı başında olanlarını– kurtarıyor. Çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var:

(Devamı var)

İman ve Küfür Muvazeneleri, s. 15-16



LÛ­GAT­ÇE:

ehl-i dalâlet: Dalâlet ehli;

hak yoldan çıkanlar.

hiss-i kable’l-vuku: Bir hadisenin gerçekleşmesinden önce kalbin onu hissetmesi.

intişar: Yayılma, dağılma, neşrolunma.

kemal-i iştiyak: Tam bir istek ve arzu.

kütüb-ü imaniye ve İslâmiye: İmanî ve İslâmî meseleleri anlatan kitaplar.

muannid: İnatçı, ayak direyen.

muarız: Muhalefet eden, karşı çıkan, muhalif.

sefahet: Dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük.

sırr-ı i’caz: Mu’cizelik sırrı.