"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Küfr-ü mutlakta manevî Cehennem azabı var

Risale-i Nur'dan
05 Eylül 2026, Cumartesi
Risale-i Nur, beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi, İslâm’ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arabı birleştirmeye, bu Kur’ân’ın kanun-u esasîlerini neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar.

Madem bu zamanda küfr-ü mutlak Kur’ân’a karşı çıkıyor. Küfr-ü mutlakta Cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir Cehennem var. Çünkü ölüm madem öldürülmüyor. Her gün beşerde otuz bin cenaze ölümün devamına şehadet ediyor. Bu ölüm küfr-ü mutlaka düşenlere, yahut taraftar olanlara, hem şahsın idam-ı ebedîsi ve bütün geçmiş, gelecek akrabalarının da idam-ı ebedîsi olarak düşündüğü için, Cehennemden on defa daha fazla dehşetli Cehennem azabı çeker. Demek o Cehennem azabını küfr-ü mutlakla kalbinde duyuyor. Çünkü herbir insan akrabasının saadetiyle mes’ud, azabıyla muazzeb olduğu gibi Allah’ı inkâr edenlerin itikadlarınca bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. İşte bu zamanda, bu dünyada bu mânevî Cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da Kur’ân-ı Hakîm’dir. Ve bu zamanın fehmine göre onun bir mu’cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur eczalarıdır.

Şimdi Allah’a şükrediyoruz ki, siyasî partiler içinde bir parti, bir parça bunu hissetti ki, o eserlerin neşrine mâni olmadı; hakaik-ı imaniyenin dünyada bir Cennet-i maneviyeyi ehl-i imana kazandırdığını ispat eden Risale-i Nur’a mümanaat etmedi, neşrine müsaadekâr davrandı, nâşirlerine de tazyikattan vazgeçti.

Emirdağ Lahikası, 371. mektup, s. 578

LUGATÇE:

anarşistlik: hiçbir düzen ve otorite tanımama, karışıklık ve bozgunculuktan yana olma.

ecza: cüzler, parçalar, kısımlar.

fehim: anlayış.

hakaik-ı imaniye: iman hakikatleri.

idam-ı ebedî: dirilmemek üzere yok oluş, ahiret inancı olmadığı için ölümü ebedî yokluğa gitmek olarak görme.

kanun-u esasî: temel kanun, anayasa.

küfr-ü mutlak: mutlak küfür; hiçbir imanî hükmü, delili kabul etmeme; kesin ve tam bir inkâr.

muazzeb: azap çeken; acı ve sıkıntı içinde kıvranan.

mu’cize-i maneviye: manevî mu’cize, manaya ait mu’cize.

mümanaat: mani olma, engelleme.

nâşir: eser neşreden, yayınlayan.

neşir: yayım, yayın.

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasette hesaplaşma mahkemede olmaz - Davutoğlu soruşturmasına her kesimden tepki

    İyi yönetilen hangi ülkede bu enflasyon var?

    Enflasyon yüküne karşı seyyanen zam

    ABD Gizli Servis'i hakkında şaşırtan bilgi

    Türk şirketlerden Rakka'da sanayi adımı

    Brussels Airlines çalışanları İsrail uçuşlarını reddedebilecek

    Okul zili çalmadan masraf zili çaldı

    Gemi kazasında gelişme: 2 kaptan hakkında tutuklama talebi

    Çerçeve yasası yaraları iyileştirecek mi?

    Mekke Anlaşması: Suudi Arabistan’ın diplomasi önceliği

    Silivri'deki gemi kazasında çarpıcı rapor: Tecrübesiz 3. kaptan dümende, kaptan uykudaymış

    İngiltere'de 55 bin imzalı Filistin mektubu

    Netanyahu'nun "ana görev"i İran'da rejim değişikliğiymiş!

    ABD Başkan Yardımcısı Vance: "Tüm seçenekler masada"

    Başakşehir'de toprak kayması, 1 işçi öldü

    Yalova Grand Thermal çalışanlarından maaş ve tazminat eylemi

    Silivri'deki gemi kazasında 9 gözaltı

    TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

    Netanyahu işgalde ısrarcı: Gazze’den çıkmayacağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Siyasette hesaplaşma mahkemede olmaz - Davutoğlu soruşturmasına her kesimden tepki
    Genel

    İyi yönetilen hangi ülkede bu enflasyon var?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.