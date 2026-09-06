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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

İhlâs-ı hakikî ile imana hizmet

Risale-i Nur'dan
06 Eylül 2026, Pazar
Hem dâhildeki cihad-ı mânevî, mânevî tahribata karşı çalışmaktır ki, maddî değil, mânevî hizmetler lâzımdır. Onun için, ehl-i siyasete karışmadığımız gibi, ehl-i siyaset de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yok...

Meselâ, bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde, hatta otuz senede hapisler de, tazyikler de olduğu halde, hakkımı helâl ettim. Ve azaplarına mukabil, o bîçarelerin yüzde doksan beşini tezyif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki, [Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. (En’am Suresi: 164)] âyeti hükmünce kabahat ancak yüzde beşe verildi. O aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde şekvaya hakları yoktur.

Hatta bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve casusların evhamlarıyla bizi, yetmiş kişiyi mahkûm etmek için sû-i fehmiyle, dikkatsizliğiyle Risale-i Nur’un bazı kısımlarına yanlış mana vererek seksen yanlışla beni mahkûm etmeye çalıştığı halde, mahkemelerde ispat edildiği gibi, en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz, mahpus iken pencereden o müddeiumûmînin üç yaşındaki çocuğunu gördü, sordu. Dediler: “Bu müddeiumûmînin kızıdır.” O masumun hatırı için o müddeîye beddua etmedi. Belki onun verdiği zahmetler, o Risale-i Nur’un, o mu’cize-i maneviyenin intişarına, ilânına bir vesile olduğu için rahmetlere inkılâb etti.

Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da benlik, enaniyet, hodfüruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, tiryakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası benlik, enaniyet, hodfüruşluğu terk etmek lüzumudur. Tâ ihlâs-ı hakikî ile imanın kurtarılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı Hakka şükür, o a’zamî ihlâsı kazananların pek çok efradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ve şerefini en küçük bir mesele-i imaniyeye feda eden çoktur...

Emirdağ Lahikası, 371. mektup, s. 579

LÛGATÇE:

cihad-ı mânevî: mânevî cihad; ilim, fikir, dua gibi mânevî unsurlarla din düşmanlarına karşı koyma.

enaniyet: benlik; kendini beğenme, kibir, gurur.

fanteziye: boş gösteriş, debdebe, görünüşte 

lüks ve ziynet içinde oluş.

hodfüruşluk: kendini beğendirmeye 

çalışmak, övünmek.

intişar: yayılma, neşrolma.

muhbir: ihbar eden, ihbarcı, gizli bir şeyi ilgili 

makamlara bildiren.

müddeiumûmî: savcı.

sû-i fehim: anlayışın fenalığı; kötü anlayış.

şekva: şikâyet.

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