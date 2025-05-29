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29 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

“İstanbul İslâm eliyle fethedilecek”

Risale-i Nur'dan
29 Mayıs 2025, Perşembe
Hem nakl-i sahih-i kat’î ile, “İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” deyip, İstanbul’un İslâm eliyle fetholacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih’in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş.

Mektubat, On Dokuzuncu Mektub, s. 129

***

KEVSER SÛRESİ’NDE İSTANBUL’UN FETHİNE İŞARET

Yirmi Dokuzuncu Mektub’un Sekizinci Kısmı’nın Altıncı Remzi

Sure-i “İnnâ a’taynâke’l-Kevser”in [Şüphesiz Biz sana Kevseri verdik. (Kevser Sûresi: 1)] pek çok esrarından tevafuk sırrıyla münasebettar birkaç sırrına dairdir. O esrar sarihan gösteriyor ki, “İnnâ A’taynâ” tek başıyla bir mu’cizedir. Numune için letafetlerinden iki üç küçük nüktelerine işaret etmek münasiptir.

.......

Üçüncüsü: Kevser kelimesi kudsî, câmi’, küllî, nuranî bir kelime olduğundan mana-yı lügavîsi olan hayr-ı kesîrden ve uhrevî havz-ı Kevser’den ve manevî bir havz-ı Kevser olan Kur’ân’dan tut tâ hayr-ı kesîr ıtlakına mâsadak olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma i’ta edilen bütün hedâyâ-yı Rahmaniye ve fütuhat-ı Rabbaniye, tâ feth-i Mekke ve feth-i Beytü’l-Makdis ve feth-i Şam ve feth-i İstanbul’a kadar manaları olduğu gibi o manalara da işârâtı var.

.......

Dördüncüsü: Madem “El-Kevser” bir küllîdir, bir ferdi de İstanbul’dur.

Ve madem bu sure, fütuhat-ı İslâmiyeyi ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma ihsan edilen atiye-i İlâhiyeyi haber veriyor.

Ve madem “El-Kevser”in makam-ı ebcedîsi 757 olup Sultan Orhan zamanında Süleyman Paşa kumandasında “Erler” tabir edilen 40 kahramanın şahit olmasıyla İstanbul’u, Hükûmet-i İslâmiye akdi altına girmeye ve Fatihasını o tarihte 757’de muhasara ile okumuştur. Ve madem Kevser kime verildiğini ifade için “İnnâ A’taynâke”deki “ke (kef)”, ne için verildiğine delâleten “Fesalli”deki [Namaz kıl] “fe” zammıyla 857 adediyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın vekili olan Sultan Fatih’in eliyle İstanbul daire-i İslâmiyet’e ve bir mescid-i ekber ve bir mahall-i salât-ı kübra olarak 857’nin tarihine tevafuk ediyor.

Elbette bu sûre, şu kevser-i hilâfet-i İslâmiyeye sarahate yakın işaret eder, denilebilir.

“Ya Rabbi! Kevser Sûresi’nin sırrıyla ve Sahibü’l-Kevser Peygamber Efendimizin (asm) hürmetine, Mahşer gününde bize ve arkadaşlarımıza Kevser suyundan içmeyi nasip eyle. Âmin.”

Zülfikar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2022, s. 430-31

LUGATÇE:

atiye-i İlahiye: Allah’ın hediyesi, ikramı, lütfu.

esrar: sırlar.

fütuhat-ı İslâmiye: İslam fetihleri, Müslümanlara nasip olan fetihler.

hayr-ı kesîr: çok, pek çok hayır.

hedâyâ-yı Rahmaniye: Rahman olan Allah’ın hediyeleri.

ıtlak: deme, denilme, tabir etme.

i’ta edilmek: verilmek.

kevser-i hilafet-i İslâmiye: İslâmın hilafet kevseri, İslâm halifeliğindeki hayırlar.

mahall-i salât-ı kübra: en büyük namaz kılma yeri.

mâsadak: uygun, muvafık, mutabık.

muhasara: kuşatma.

tevafuk: uygun gelme, denk gelme.

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