"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Kâinatta galib-i mutlak, hayır ve güzelliktir

Risale-i Nur'dan
20 Ekim 2024, Pazar
(Dünden devam)

Dersin başında, “Bir buçuk bürhanı davamıza şahit göstereceğiz” demiştik. Şimdi bir bürhan mücmelen bitti. O davanın yarı bürhanı da şudur ki:

• Fenlerin casus gibi tetkikatıyla ve hadsiz tecrübelerle sabit olmuş ki kâinatın nizamında galib-i mutlak ve maksud-u bizzat ve Sâni-i Zülcelâl’in hakikî maksatları, hayır ve hüsün ve güzellik ve mükemmeliyettir. Çünkü kâinata ait fenlerden her bir fen, küllî kaideleriyle bahsettiği nev ve taifede öyle bir intizam ve mükemmeliyet gösteriyor ki ondan daha mükemmel, akıl bulamıyor.

Meselâ, tıbba ait teşrih-i beden-i insanî fenni ve kozmoğrafyaya tâbi Manzume-i Şemsiye fenni, nebatat ve hayvanata ait fenler gibi bütün fenlerin her birisi, küllî kaideleriyle o bahsettiği kısımda Sâni-i Zülcelâl’in o nevideki nizamında mu’cizat-ı kudretini ve hikmetini ve [“O yarattığı her şeyi en güzel yapandır.” (Secde Suresi: 7)] hakikatini gösteriyor.

• Hem istikra-i tamme ve tecrübe-i umûmî gösteriyor, netice veriyor ki şer, kubuh, çirkinlik, bâtıl, fenalık hilkat-i kâinatta cüz’îdir, maksud değil, tebeîdir ve dolayısıyladır. Yani, meselâ çirkinlik, çirkinlik için kâinata girmemiş; belki güzelliğin bir hakikati çok hakikatlere inkılâb etmek için çirkinlik bir vâhid-i kıyasî olarak hilkate girmiş. Şer, hatta şeytan dahi beşerin hadsiz terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşere musallat edilmiş. Bunlar gibi cüz’î şerler, çirkinlikler, küllî güzelliklere, hayırlara vesile olmak için kâinatta halk edilmiş.

İşte kâinatta hakikî maksat ve netice-i hilkat, istikra-i tamme ile ispat ediyor ki hayır ve hüsün ve tekemmül esastır ve hakikî maksud onlardır. Elbette beşer bu kadar zulmî küfriyatlarıyla zemin yüzünü mülevves ve perişan ettikleri halde cezasını görmeden ve kâinattaki maksud-u hakikîye mazhar olmadan dünyayı bırakıp ademe kaçamayacak, belki Cehennem hapsine girecek.

Eski Said Dönemi Eserleri (Hutbe-i Şamiye), s. 246

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: delil.

galib-i mutlak: tam olarak galip, kayıtsız şartsız hâkim olan.

hilkat-i kâinat: kâinatın yaratılışı.

istikra-i tamme: gözlem, deney ve incelemeler neticesinde elde edilen sağlam ve geçerli sonuç, tüme varım.

kozmoğrafya: astronomi.

kubuh: çirkinlik.

maksud-u bizzat: bizzat kastedilen, asıl ve esas maksad.

Manzume-i Şemsiye fenni: Güneş Sistemini konu alan ilim.

mu’cizat-ı kudret: kudret mu’cizeleri.

mücmelen: kısa ve özlü bir şekilde.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük sahibi olan ve her şeyi sanatla yaratan Allah.

terakkiyat: ilerlemeler, gelişmeler.

teşrih-i beden-i insanî fenni: insan bedenini açıp yapısını, doku ve organlarını inceleyen bilim dalı.

vâhid-i kıyasî: karşılaştırma birimi, ölçüt, ölçü birimi.

zulmî: zulme sebebiyet veren, eziyet ve sıkıntı verici olan.

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sarayın günlük harcaması 46 milyon TL

    Ticarete devam, protestoya ceza

    Tasarruf yok, vergilere devam

    Her gün facialar yaşıyoruz

    'Rejimle hesaplaşmadan güven kazanılamaz'

    Asgari ücret yarıya indi

    “Yenidoğan Çetesi”nin suç dosyası çok kabarık

    Bankaların emeklinin maaşından komisyon kesmesi adil değil

    Faize 2 trilyon daha

    Hani cebimizden beş kuruş çıkmayacaktı?

    İsrail, Lübnan'a son 24 saatte 87 hava saldırısı düzenledi

    İsviçre basını: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin neticelenmesini ABD ve İngiltere engelledi

    "Türkiye, PKK'ya karşı savaşıyor, bize değil"

    Netanyahu'nun evinin olduğu bölgeye İHA fırlatıldı

    Türkiye'yi sarsan "yenidoğan çetesi" soruşturması hakkında SGK'den açıklama

    Bartın 3 gündür sağanak altında: 7 köy yolu ulaşıma kapandı

    Zorla yerinden edilmeler savaş suçu

    İnsanlık dışı zulüm

    Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Takatim yettikçe...”
    Osman ZENGİN

    Atatürkçüleri Koruma Kanunu: 5816’yı, kim kaldıracak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bankaların emeklinin maaşından komisyon kesmesi adil değil
    Ahmet BATTAL

    Meclisi göreve davet
    Genel

    “Yenidoğan Çetesi”nin suç dosyası çok kabarık
    Genel

    Faize 2 trilyon daha
    Adnan NACİR

    Olmayana vergi
    Ali FERŞADOĞLU

    Şimdi/sizler için - Ân diyarı (79)
    Sami CEBECİ

    İslam birliği ve Suudî Arabistan’ın duruşu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.