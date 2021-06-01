"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Meşrûtiyet, Şeriatın mülküdür; ondan gasp olunmaz

Risale-i Nur'dan
01 Haziran 2021, Salı
Birinci Madde Âlem-i İslâmiyet’in ukde-i hayatiyesini tenbih ve temin ve meylü’t-terakkîsini faal etmek için adalet ve meşveretten ibaret olan Meşrûtiyetin me’haz ve menbaını, ezel ve ebed şanında olan kanun-u İlâhiyenin şârihi olan mezâhib-i erbaayı ittihaz etmektir.

Zira milyonlarla dâhîlerin ecr-i ahiret için istinbat ettikleri bahr-i umman gibi mesâil-i şer’iyeye kanaat etmeyip, Avrupa’ya ahkâm ve ahlâkta dilencilik ve izhar-ı fakr etmek din-i İslâm’a büyük bir cinayettir. 

Meşrûtiyette hâkim kanun olduğundan, bu kanun libas-ı milliye-i İslâmiyeyi giymeli; tâ ki asabiyet-i maneviye onun riyasetine karşı cevab-ı red vermesin. 

Meşrûtiyette Şeriat-ı Garra hükümferma olduğu halde üç şecere-i zakkumu kökünden ihraç edecek ve üç şecere-i tûbâ zemin-i Meşrûtiyette neşv ü nemâ bulacak ve dal budaklar açacaktır. 

Zakkum şecereleri; dinsizlik, iftirak ve nifak ve zünub ve mesâvî-i medeniyet ve hakkımızda şematetli olan zann-ı fasid-i ecânibdir. 

Ve tûbâ şecereleri; ruhânî manyetizma ile ittihad-ı amme ve inbisat-ı Şeriat cihetiyle terakkî ve tenezzüh-ü din ve nokta-i metin-i dine istinad, Meşrûtiyet sebebiyle ikbal-i istikbalimizdir. 

Hem de anâsır-ı gayr-i müslime Meşrûtiyetin devamına mutmain olacaktır.

Cemî kuvvetimle derim ki: Hiçbir hakikî mehasin-i medeniyet yoktur ki İslâmiyet sarahaten veya zımnen veya iznen onu veya daha ahsenini mütekeffil olmasın. Amma vâesefâ ki, çabuk aldatıcı mesâvî-i medeniyeti, çocuk tabiatlı bazı ehl-i hevâ ve heves mehasin zannederek tûtî gibi en evvel onu taklit ettiler.

Hem de Meşrûtiyet, Şeriatın abd-i memlûküdür; ondan gasp olunmaz. Dikkat isterim ki Şeriat ile hiç münasebeti olmayan o müthiş istibdad-ı zalimâne, sırf milleti aldatmakla bir münasebet-i mevhumeye istinadla ol kadar dâhil ve hariç muhacemata karşı bu kadar zaman kendini muhafaza ettiğinden şimdi asıl Şeriatla münasebet-i hakikîsi olan Meşrûtiyetin bekası bu kuvvet-i âliyeye istinad etmek zarurîdir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 51

LÛ­GAT­ÇE:

abd-i memlûk: Kul ve köle.

anâsır-ı gayr-i müslime: Müslüman olmayan topluluklar, milletler.

inbisat-ı Şeriat: Şeriatın genişleme, yayılma kabiliyeti, hâkim halde olması.

istinbat: Gizli bir manayı içtihad ile meydana çıkarma.

mehasin-i medeniyet: Medeniyetin güzellikleri.

mesâvî-i medeniyet: Medeniyetin fenalıkları.

meylü’t-terakkî: İlerleme ve gelişme meyli.

mezâhib-i erbaa: Dört hak mezhep.

şârih: Şerh eden, açıklayan.

tenezzüh-ü din: Dinin hurafelerden arındırılması.

ukde-i hayat: Hayat düğümü.

zann-ı fasid-i ecânib: Yabancıların yanlış zanları, anlayışları.

zünub: Günahlar.

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanal’ı bırak Marmara’ya bak

    Ekolojik hayatı yaşayalım

    20 yıl önceye göre daha kötüyüz

    Ceza Hukuku Profesörü Koca: İddialar aydınlatılsın

    Milli maçta gol sesi çıkmadı

    Kur’ân okurken şehit ettiler

    Türkiye'de 6 bin 493 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Normalleşme kuralları açıklandı

    DSÖ güçlendirilecek

    100 kişiden 75’i iddialara inanıyor

    NATO dışişleri ve savunma bakanları toplanacak

    Hangi sıfatla resmi ziyaretlere katıldı?

    İkizdere’den sonra Güzelpınar

    Mavi Marmara'daki Alman yolcu: Uluslararası sularda yargısız infazı beklemiyorduk

    "Sigara içenlerin koronavirüs riski yüzde 50 artıyor"

    Sovyetlerin 'Büyük Açlık' zulmü unutulmuyor: Milyonlarca Kazak ölüme mahkum edildi

    Fiziksel hareketsizliğe dikkat!

    Bosna Hersek'te yeni toplu mezar tespit edildi

    Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: 1 kişi öldü, onlarca öğrenci kaçırıldı

    Myanmar'daki darbe karışıtları: Arakanlı Müslümanların durumundan endişe duyuyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Taha Akyol’un “Eski Said” tahlili
    Ali FERŞADOĞLU

    Dinin ve dindarlığın içinin boşaltılması projesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ayasofya’da hutbe; Hicaz’da isyan
    Osman ZENGİN

    Ayasofya açıldı, kıyamet mi koptu?
    Genel

    Kanal’ı bırak Marmara’ya bak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Atilla YILMAZ

    ‘Lüzum etmez gomutanım’
    Risale-i Nur'dan

    Meşrûtiyet, Şeriatın mülküdür; ondan gasp olunmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin (ra) hareket metodu yok muydu? -2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.