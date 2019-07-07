O zat (asm) öyle haberler veriyor ki...

Öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevî istikbal ona nisbeten bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadetten müjde veriyor ki, dünya saadetleri ona nazaran rüyalar gibi olur.

Onuncu Reşha

Arkadaş!

O zat-ı mürşid, nev-i beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlerden bahsediyor. Ve insanları tebşir için, kalpleri cezb ve akılları celb eden meselelerden haber veriyor.

Yahu, hakaik ve garaibi keşif için insanlarda öyle bir şevk, öyle bir merak vardır ki, garip bir hakikati keşif yolunda canlarını, mallarını feda ediyorlar.

Bu zatın (asm) keşif ve ihbar ettiği hakaika niçin ehemmiyet vermiyorlar? Halbuki bütün enbiya ve evliya ve sıddıkîn gibi ehl-i şuhud ve ashab-ı ihtisas, bi’l-ittifak o zatı tasdik etmiş ve ediyorlar.

Bu zat (asm), öyle bir Sultanın şuunundan bahsediyor ki, kamer O’nun mülkünde bir sinek gibidir. Acib harikalardan bahsettiği gibi, pek müthiş infilâk ve inkılâblardan da haber veriyor. Bakınız, o hutbe-i ezeliyede, “Güneş dürülüp toplandığında...” [Tekvir Sûresi: 1], “Gök yarıldığı zaman...” (İnfitar Sûresi: 1), “Yer müthiş bir sarsıntıyla sarsıldığında...” (Zilzal Sûresi: 1) gibi tilâvet ettiği ayetlere dikkat ediniz. Ve beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevî istikbal ona nisbeten bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadetten müjde veriyor ki, dünya saadetleri ona nazaran rüyalar gibi olur.

Evet, bu kâinatın perdesi altında çok acaib şeyler vardır, bizleri bekliyorlar; biz de onları intizar ediyoruz. Binaenaleyh, o acaibi görüp bize keyfiyetlerini hikâye etmek için harikulâde bir insan lâzımdır ki, o harika garaibi görsün ve gördüğü gibi bize de söylesin.

Ve keza, o zat, Hâlık’ımızın bizden talep ettiği şeylerden bahsediyor ve çok hakikatlerden, meselelerden haber veriyor ki, onlardan kurtuluş yoktur. Feyâ acaba ekser-i nâs neden böyle hak şeylerden göz yumuyorlar, hakikatlerden kulak tıkıyorlar?

Mesnevî-i Nuriye, Reşhalar, s. 39

* * *

On Birinci Reşha

Böyle acib ve muammaâlûd şu kâinatın perde-i zâhiriyesi altında, elbette ve elbette böyle acâib bizi bekliyor. Böyle acaibi haber verecek, böyle harika ve fevkalâde mu’ciznüma bir zat lâzımdır.

Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki, o, görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor.

Hem “Bizi nimetleriyle perverde eden şu semavat ve arzın İlâhı, bizden ne istiyor, marziyatı nedir?” pek sağlam olarak bize ders veriyor.

Hem bunlar gibi daha pek çok merakaver, lüzumlu hakaikı ders veren bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lâzım gelirken, ekser insanlara ne olmuş ki, sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar?

Sözler, On Dokuzuncu Söz, s. 267

Lûgatçe:

ashab-ı ihtisas: Uzmanlaşmış kişiler, uzmanlık sahipleri.

ehl-i şuhud: Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhî ve gizli sırları Hakk’ın izni ile gören şuhud ehli, velî.

ekser-i nâs: İnsanların çoğu.

enbiya: Nebîler, peygamberler.

feyâ: “Yahu” manasında hayret ifadesi.

garaip: Tuhaf, şaşılacak, hayret edilecek şeyler.

hakaik: Hakikatler, doğrular, gerçekler.

Hâlık: Yaratıcı, Allah.

hutbe-i ezeliye: Ezelî hutbe, Kur’ân-ı Kerîm.

infilâk: Patlama.

intizar: Bekleme, gözleme.

kamer: Ay.

katre: Damla.

marziyat: Razı olunacak şeyler.

muammaâlûd: Anlaşılmaz, karışık iş.

mu’ciznüma: Mu’cize gösteren.

perde-i zâhiriye: Görünüşteki perde.

perverde etmek: Besleyip büyütmek, yetiştirmek.

sıddıkîn: Sıddıklar, doğru sözlü olanlar, samimiyetle iman etmiş olan ve bunun gereğine tam olarak uyanlar.

şuun: İşler, fiiller.

tebşir: Müjde verme, müjdeleme.

tilâvet etmek: Okumak.

zat-ı mürşid: İrşad eden, doğru yolu gösteren zat; Hz. Muhammed (asm).