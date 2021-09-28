"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Vazifemiz ihlâs ile Kur’ân’a hizmet

Risale-i Nur'dan
28 Eylül 2021, Salı
Vazifemiz ihlâs ile iman ve Kur’ân’a hizmet etmektir. Amma bizi muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek ve muarızları kaçırmak ise, o vazife-i İlâhiyedir.

Aziz, Sıddık Kardeşlerim ve Nur’un Genç Kahramanları!

Evvelâ: Ruh u canımızla sizin Ankara gibi yerde harika bir tarzda hizmet-i Nuriyenizi tebrik ediyoruz. Hakikaten ümidimizin fevkınde ehl-i maarif ve mektepliler kısmında çok ehemmiyetli bir intibaha vesile oldunuz. Bir senede Ankara gibi bir yerde bu hizmetiniz on senede ancak yapılacak. Az bir zamanda bu vazife-i imaniyeyi yaptığınıza kanaat edip kuvve-i maneviyeniz ehemmiyetsiz hâdiselerle kırılmasın. Belki daha şiddetli çalışmanıza vesile olsun. O gibi yerlerde dâhilden ve hariçten gelen yirmi kadar siyasî ve içtimaî cereyanların hodfüruşâne ve garazkârâne çarpıştıkları bir zamanda Kur’ân ve imana hizmetiniz ve üniversitelilerin Nurlar’a takdirkârâne sahip çıkmaları, bütün Nurcular’ı sevindirdiği gibi, ileride inşaallah âlem-i İslâm’ı da sevindirecek. Sizlerin az hizmetinizde mükâfat çoktur. 

Bazen askerlikte ağır şerâit altında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmünde olduğu gibi, sizler ve İstanbul Üniversiteli Nurcular’ı dahi, az zamanda çok vazife gördünüz. Mesainizin semeresi az da olsa kanaat ediniz. Mücahede cephesinde bazı zayıfların geri çekilmesi cesurlarda daha ziyade kahramanlık damarını tahrik ettiği gibi, Nur fedakârları, vehhamların çekilmesiyle daha ziyade gayret ve sebata, belki şevkle daha ziyade çalışmaya sebep olmak gerektir.

Evet, Risale-i Nur’un mühim bir hakikatinden siz fıtraten bir ders aldınız. Yine o hakikatı nazar-ı dikkate alınız. 

O da şudur:

Vazifemiz ihlâs ile iman ve Kur’ân’a hizmet etmektir. Amma bizi muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek ve muarızları kaçırmak ise, o vazife-i İlâhiyedir. Biz buna karışmayacağız. Mağlûp da olsak, kuvve-i maneviyeye ve hizmetimize noksanlık vermeyecek. O noktada kanaat etmek lâzımdır.

Meselâ, bir zaman İslâm’ın büyük bir kahramanı Celâleddin Harzemşah’a demişler: “Cengiz’e karşı muzaffer olacaksın.” 

O demiş: “Vazifemiz cihad etmektir. Bizi galip etmek vazife-i İlâhiyedir. Ona karışmam.”

Sizin şimdiye kadar sarsılmadan hâlis hizmetinizin delâletiyle, siz de bu kahramana iktidâ etmişsiniz. Binden bir iki adam sizden kabul etse, yine sarsılmamak gerektir. Bazen bir iki adam, bine mukabil geliyor.

Emirdağ Lâhikası, 270. mektup, s. 38

LÛ­GAT­ÇE:

ehl-i maarif: İlim, irfan sahipleri, bilgili ve kültürlü kişiler.

fevkinde: Üstünde.

fıtraten: Fıtrî olarak, yaratılıştan, yaratılış itibariyle.

garazkârâne: Garaz beslercesine, kin tutarak.

hodfüruşâne: Kendini beğendirmeye çalışarak.

intibah: Uyanış.

muarız: Muhalefet eden, karşı çıkan, muhalif.

semere: Meyve, netice.

şerâit: Şartlar.

vazife-i imaniye: İmana dair vazife; iman hizmeti.

vehham: Çok şüphe ve vesvese eden, çok kuruntulu; vehimli.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı

    Suriye: Geri dönmek isteyenlere kapımız açık

    “Dostum Biden” diye gitti, tam tersiyle geri döndü

    'Önce insan hakları'

    'KHK ihraçları ciddi bir kayıp'

    Türkiye'de 27 bin 188 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Erdoğan, parkta yatan gençlerin öğrenci olmadığını iddia etti

    NATO'dan Çin'e şeffaflık çağrısı

    Yemen'deki çatışmalarda 67 kişi öldü

    Tunus’ta tek adamlığa hayır

    Almanya’da Sosyal Demokrat dönem

    Hava kirliliği erken ölüm sebebi

    UCM savcısı, 'Afganistan savaş suçları' soruşturması için yetki istedi

    Macron yumurtalı saldırıya uğradı

    İngiltere’deki ''şoför'' krizi büyüyor

    Konya Ovası'ndaki yerleşim yerleri tehdit altında!

    Girit Adası'ndaki depremde 1 kişi öldü

    Almanya'daki seçim sonuçları ne anlama geliyor?

    Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama

    Trakya'daki 14 barajda endişelendiren tablo

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmam hatipler ve Risale-i Nur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin en dehşetli dönemi
    Ahmet BATTAL

    Çağırın Meclisi, toplansın gelsin
    Osman ZENGİN

    Heykele sinek kondu...
    Faruk ÇAKIR

    Bu taksimi kim savunur?
    Süleyman KÖSMENE

    Samimî tövbenin basamakları
    Orhan GÜLER

    Nurcular “Demokratlar” çevresinde toplanırken...
    Genel

    Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı
    Sebahattin YAŞAR

    Huzurunda olmak, ‘huzur’da olmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.