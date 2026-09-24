"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Yunus Emre ve Molla Kasım-5

Ekrem BAŞÇI
24 Eylül 2026, Perşembe
Dergaha gelen misafirlerle artık molla Kasım değil Yunus Emre ilgilenecektir. Şeyhin kati emridir. Molla Kasım büyük bir hayal kırıklığı daha yaşar. Yunus Emre, Kasım’ın en büyük imtihanı haline gelmiştir.

Bu gözde ikili, şer’i birtakım meselelerde de karşı karşıya gelir. Bir gün Molla Kasım’ın diğer müridlere karşı takındığı katı tavırlarından ve onlara karşı kullandığı kırıcı ifadelerden rahatsızlık duyan Yunus, Molla Kasım’ı ağır bir çıkışla uyarmak ister. “Bile isteye bir kez gönül kırdın ise, kıldığın namaz namaz değildir.” der. İkili arasında söz konusu mesele hakkında büyük tartışmalar yaşanır ve sonunda Kasım, Yunus’u “dinsizlik etmek’le  suçlar. 

Yunus’un olduğu her yer artık Molla Kasım için katlanılmaz yerlerdir. Asla tahammülü kalmamıştır Yunus’a karşı. 

Taptuk Emre’nin bir de dünya güzeli bir kızı vardır. Molla Kasım sireti de sureti gibi güzel olan bu mahdumeye aslında uzun zamandır âşıktır. Ancak bu zamana kadar bir türlü fırsatını bulup düşüncelerini açmamıştır şeyhin kızına. Kızcağızın da kendisine karşı boş olmadığını düşünür. 

Yunus’la yaşadığı bunca çekişmeden sonra Molla Kasım’ın ruhu iyice daralmıştır. Neden sonra, tüm bu sıkıntılardan çıkış yolunun bu olduğunu düşünerek, tüm cesaretini toplayıp şeyhin kızına izdivaç teklifinde bulunur. Bulunur bulunmasına ya, kızcağız bu teklif karşısında adeta şok geçirir. Böyle bir şeyin olamayacağını, Molla Kasım’ın, kendisi için bir büyük, bir ağabey yerinde olduğunu ifade ederek kızcağız bu teklifi kesin bir dille reddeder. 

                                         ***

Molla Kasım, şeyhinden Yunus meseleleri yüzünden zaten yeterince azarlar işitmiş, yeterince üzerine gelinmiş, nefsi yeterince örselenmiştir. Kasım, şeyhine karşı eskisi kadar bağlılık hissetmiyordur. Fikirleri ve çıkışlarından dolayı defaatle reddedilip nefis dayağı yemekten yorulmuştur. Hele Yunusla karşı karşıya geldikçe, şeyhinin desteğini görememesi günden güne nefsinin eline oyuncak hâline getirir ham dervişi. Haliyle yaşanılan son hadise, zaten büyük sallantı içinde olan dünyasının yıkılmasına bir son darbe etkisi oluşturur. 

Molla Kasım’ı artık dergaha bağlayan hiç bişey kalmamıştır. Dönemin Candaroğlu beyliğinin beyi olan Argun bey, Molla Kasım’ın öz dayısıdır. Argun beyin ablası, Hürü hanım vefat edince, zaten yetim olan Kasım, öksüz de kalınca, Taptuk Emre çocuk yaşta onu dergaha almış ve yetiştirmiştir. Ancak Argun bey, bu zamana kadar yeğenine defaatle Taptuk Emre’nin yanından ayrılıp yeni bir dergâh kurmasını, böylece kendisini vergiden muaf tutarak arsa ve dergâh yeri vereceğini söylemiştir.

Her defasında muhatabı tarafından reddedilen bu teklif, şimdi  iyiden iyiye cazip gelmeye başlamıştır. Zira Argun Bey’in devletli işlerinin yanısıra ailevî meseleleri de kötü gitmiştir. Beyin tek oğlu Taptuk Emre dergâhına mürid olmuş, eşi ise bizzat beyin kendisi tarafından öldürülmüştür. Aile dağılmış, Argun Bey’in beyliği elinden alınmış ve hapse atılmıştır. 

Dergâhtan ayrıldıktan sonra, dayısının yaşadığı bu elim hadiseyi haber alan Molla Kasım, soluğu mahpus dayısının koğuşunda alır. Bey dayısı, kendisinin artık yolun sonuna geldiğini söyler ve tüm servetinin altın  anahtarını tek vârisi olarak gördüğü yeğeninin, Molla Kasım’ın avucuna tutuşturur.

–Devam edecek–

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yalancı ve savaş suçlusu!

    İşgalcinin engellemeleri yardımları azalttı

    Macron’dan sert Gazze çıkışı

    Uysal: Sadece asayiş meselesi değil

    Tedbir önce devlette başlar

    Çare ‘manevî vatan’ı ayağa kaldırmak

    Çocuk silaha nasıl ulaşabilir?

    Çocukların can güvenliğini sağlayın

    İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni yaptırım kararı

    Okullar güvenli miydi?

    Fatih Erbakan'dan manevi seferberlik çağrısı

    Ne oldu bize? - Eğitim yılının ikinci haftasında yine okul saldırısı yaşandı

    Fon önergeleri peş peşe

    Çiftçi yaş ortalaması 57

    30 bin aday kayıt yaptırmadı

    Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura vefat etti - Uysal: Ömrü millete hizmetle geçti

    Fon krizinde ürküten durum - Sınır Piyasalar’a düşmek darbe olur

    İspanya Eurovision'a bu yıl da "Hayır" diyebilir

    MIKTA yeni yaklaşım çağrısı yaptı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İşgalcinin engellemeleri yardımları azalttı
    Genel

    Macron’dan sert Gazze çıkışı
    Genel

    Yalancı ve savaş suçlusu!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.