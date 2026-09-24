Yunus Emre ve Molla Kasım-5

Dergaha gelen misafirlerle artık molla Kasım değil Yunus Emre ilgilenecektir. Şeyhin kati emridir. Molla Kasım büyük bir hayal kırıklığı daha yaşar. Yunus Emre, Kasım’ın en büyük imtihanı haline gelmiştir.

Bu gözde ikili, şer’i birtakım meselelerde de karşı karşıya gelir. Bir gün Molla Kasım’ın diğer müridlere karşı takındığı katı tavırlarından ve onlara karşı kullandığı kırıcı ifadelerden rahatsızlık duyan Yunus, Molla Kasım’ı ağır bir çıkışla uyarmak ister. “Bile isteye bir kez gönül kırdın ise, kıldığın namaz namaz değildir.” der. İkili arasında söz konusu mesele hakkında büyük tartışmalar yaşanır ve sonunda Kasım, Yunus’u “dinsizlik etmek’le suçlar.

Yunus’un olduğu her yer artık Molla Kasım için katlanılmaz yerlerdir. Asla tahammülü kalmamıştır Yunus’a karşı.

Taptuk Emre’nin bir de dünya güzeli bir kızı vardır. Molla Kasım sireti de sureti gibi güzel olan bu mahdumeye aslında uzun zamandır âşıktır. Ancak bu zamana kadar bir türlü fırsatını bulup düşüncelerini açmamıştır şeyhin kızına. Kızcağızın da kendisine karşı boş olmadığını düşünür.

Yunus’la yaşadığı bunca çekişmeden sonra Molla Kasım’ın ruhu iyice daralmıştır. Neden sonra, tüm bu sıkıntılardan çıkış yolunun bu olduğunu düşünerek, tüm cesaretini toplayıp şeyhin kızına izdivaç teklifinde bulunur. Bulunur bulunmasına ya, kızcağız bu teklif karşısında adeta şok geçirir. Böyle bir şeyin olamayacağını, Molla Kasım’ın, kendisi için bir büyük, bir ağabey yerinde olduğunu ifade ederek kızcağız bu teklifi kesin bir dille reddeder.

***

Molla Kasım, şeyhinden Yunus meseleleri yüzünden zaten yeterince azarlar işitmiş, yeterince üzerine gelinmiş, nefsi yeterince örselenmiştir. Kasım, şeyhine karşı eskisi kadar bağlılık hissetmiyordur. Fikirleri ve çıkışlarından dolayı defaatle reddedilip nefis dayağı yemekten yorulmuştur. Hele Yunusla karşı karşıya geldikçe, şeyhinin desteğini görememesi günden güne nefsinin eline oyuncak hâline getirir ham dervişi. Haliyle yaşanılan son hadise, zaten büyük sallantı içinde olan dünyasının yıkılmasına bir son darbe etkisi oluşturur.

Molla Kasım’ı artık dergaha bağlayan hiç bişey kalmamıştır. Dönemin Candaroğlu beyliğinin beyi olan Argun bey, Molla Kasım’ın öz dayısıdır. Argun beyin ablası, Hürü hanım vefat edince, zaten yetim olan Kasım, öksüz de kalınca, Taptuk Emre çocuk yaşta onu dergaha almış ve yetiştirmiştir. Ancak Argun bey, bu zamana kadar yeğenine defaatle Taptuk Emre’nin yanından ayrılıp yeni bir dergâh kurmasını, böylece kendisini vergiden muaf tutarak arsa ve dergâh yeri vereceğini söylemiştir.

Her defasında muhatabı tarafından reddedilen bu teklif, şimdi iyiden iyiye cazip gelmeye başlamıştır. Zira Argun Bey’in devletli işlerinin yanısıra ailevî meseleleri de kötü gitmiştir. Beyin tek oğlu Taptuk Emre dergâhına mürid olmuş, eşi ise bizzat beyin kendisi tarafından öldürülmüştür. Aile dağılmış, Argun Bey’in beyliği elinden alınmış ve hapse atılmıştır.

Dergâhtan ayrıldıktan sonra, dayısının yaşadığı bu elim hadiseyi haber alan Molla Kasım, soluğu mahpus dayısının koğuşunda alır. Bey dayısı, kendisinin artık yolun sonuna geldiğini söyler ve tüm servetinin altın anahtarını tek vârisi olarak gördüğü yeğeninin, Molla Kasım’ın avucuna tutuşturur.

–Devam edecek–