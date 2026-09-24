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24 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Otoimmün hastalık ve miyelin kılıfı

Ziya Nur BİRLİK
24 Eylül 2026, Perşembe
Sinir hücresi penceresinden meşveret-şûrâ mesleği-1

Hâlık-ı Rahîm, insan bedenini enfeksiyonlara ve yabancı maddelere karşı koruyan savunma sistemi (immün sistem) ile donatmıştır. Fıtrî bağışıklık elemanları, vücudun kendi hücrelerini kodlayıp tanıyabilen bir kabiliyetle yaratılmıştır. Bu askerler vücutta devr-i daimle bir nevi “kimlik kontrolü” yapar; fıtratı bozulmuş, kanserleşmeye meyletmiş hücreleri tespit edip imha ederler.

Vaktaki, vücudun kendi hücrelerini tanıyan bu hücreler, kimi bünyelerde vahim bir aymazlığa düşerek kendi dokularını hastalık yapıcı patojenlerden ayırt edemez hâle gelir. Kendi sağlıklı doku ve organlarına saldırmaya başlarlar ki, bu duruma otoimmun hastalık adı verilir. Vücudun savunma sistemi kendi kendiyle uğraşmaktan asıl vazifesi olan dışa karşı müdafaayı tamamen unutur. Haricî düşmanlara karşı savunmasız kalan bünye, normal şartlarda kendisini etkileyemeyen saldırılara mağlup olur. Üstelik bu hastalıkların teşhisi yıllar hatta on yıllar alabildiği için, telafisi zor kayıplarla sonuçlanır. 

Sinir hücresi penceresinden meşveret-şûrâ mesleği yazı serimizde, ince liflerin aralarında birleşerek ortak kanallar oluşturması “meşveret”, oluşan ortak kanalların sinir gövdesinde harmanlanmasını “şûrâ”, miyelinle kaplanmış akson vasıtasıyla sinir hücresinin ana mesajının oluşturulması da “şûrâ kararları” olarak yorumlamıştık. 

Sinir hücresinin gövdesinde (şûra merkezinde) alınan kararları ve hayatî mesajları uzak noktalara en seri, kayıpsız ve güvenli şekilde ulaştırmak için akson yaratılmıştır. Bu hattın üzeri, adeta koruyucu bir zırh ve yalıtkan bir kablo gibi miyelin kılıfıyla kaplanmıştır. Miyelin zırhı sayesinde dışarıdan gelebilecek parazit lif veya sinyal bu hat ile doğrudan râbıta kuramaz. Adeta miyelin; şûra kararlarının tatbikatında sebatı ve şevki artıran, mesajın emniyetini sağlayan, tesânüdü, ittifakı ve “biz olma” şuurunu muhafaza eden bir kılıf ve kalkandır.

Sık görülen otoimmün hastalıklardan biri olan Multiple Skleroz (MS) hastalığında ibretlik bir tablo yaşanır. Dış etkilerle etkilenmez ve yıpranmaz özellikte olan ve sadece aksonların çevresini saran miyelin, bu hastalıkta bizzat vücudun kendi savunma hücreleri tarafından düşman bellenip hedef alınır, tahrip edilir. İçeriden gelen bu sinsi saldırı miyelini eritir, aksonu korumasız bırakır. Öz toleransın bozulmasıyla immün sistemin kendi dokusunu yabancı zannedip tahrip etmesi, gıybet ayetinin ifade ettiği kendi dokusunu şuursuzca dişleme hamâkatı gibi bir durumu doğurur. Miyelinin tahrip olmasıyla birlikte sinyal iletimi yavaşlar, şevk kırılır, mesajlar hedefe ulaşamaz ve ferdî enâniyetler kabarıp kararlara müdahale etmeye başlar.

Otoimmunite çoğunlukla sinsi bir hastalık olduğu için teşhisi zaman alır, genellikle tahribat yaptıktan sonra fark edilir. İmmün sistem hastalıklarının sinsi seyretmesi gibi, kardeşleri tenkidin vahim neticeleri de umumiyetle nazarlardan kaçar. 

Ehl-i zındıkanın tecavüzlerine karşı müdafaa ve koruyucu hekimlik görevini yapacak şahs-ı manevînin bütünlüğünün bozulması ve âzâlarının birbiri ile uğraşması, şahs-ı manevînin metin bir hükmü olan meşveretin zayıflatılması, bünyenin savunmasız bırakılarak mağlubiyete zemin ihzar edilmesini netice verir. “Binler teessüf ki, şimdi müthiş yılanların hücumuna maruz bîçare ehl-i ilim ve ehl-i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz’î kusuratı bahane ederek, birbirine tenkitle, yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar.”1 Satırları şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımı ifade eder.

Kaynakça:

1- Kastamonu Lahikası, s. 256.

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