"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yalancı bir Cennet içinde Cehennemî bir azap

Risale-i Nur'dan
30 Eylül 2019, Pazartesi
Acaba zâil, yalancı bir Cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu Cehennemde azap çeken bir insana mes’ud denilebilir mi?

Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musîbetlerle musîbetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zâhirî bir surette aldatıcı bir ziynet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mes’ud denilebilir mi?

Âyâ görmüyor musun ki bir adamın cüz’î bir emirden me’yus olması ve vehmî bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisar-ı hayale uğraması sebebiyle, tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu ta’zib ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şeametinle kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun tâ esasında dalâlet darbesini yiyen, o dalâlet cihetiyle bütün emelleri inkıtaa uğrayan ve bütün elemleri ondan neş’et eden bir bîçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zâil, yalancı bir Cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu Cehennemde azap çeken bir insana mes’ud denilebilir mi? İşte sen bîçare beşeri böyle baştan çıkardın; yalancı bir Cennet içinde Cehennemî bir azap çektiriyorsun. 

Ey nev-i beşerin nefs-i emmaresi! Bu temsile bak, beşeri nereye sevk ettiğini bil. Meselâ bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki, her adım başında bîçare, âciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek kulübeciğini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzda ki, acınacak haline sema ağlıyor. Nereye bakılsa, hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan, umumî bir matem o yolu kaplıyor. İnsan, insaniyet cihetiyle gayrın elemiyle müteellim olduğundan, hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden, o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüd edip nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki, kendi selâmetiyle beraber umumun helâketi onu müteessir etmesin; veyahut kalp ve aklın muktezasını iptal etsin.

Ey sefahet ve dalâlette bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruh-u beşere bu Cehennemî hâleti hediye ettin. Sonra anladın ki, bu öyle ilâçsız bir illettir ki, insanı a’lâ-yı illiyyînden, esfel-i safilîne atar, hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilâç, muvakkaten iptal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fanteziyelerindir. Senin bu ilâcın, senin başını yesin ve yiyecek! İşte beşere açtığın yol ve verdiğin saadet bu misale benzer.

Mesnevî-i Nuriye, Zühre, s. 168-169

LÛ­GAT­ÇE:

a’lâ-yı illiyyîn: Yüceler yücesi, en yüksek mertebe.

âyâ: Acaba.

esfel-i safilîn: Aşağıların en aşağısı, Cehennemin en aşağı tabakası.

gayr: Başka.

iltizam: Gerekli bulma, lüzumlu sayma ve buna göre gereğini yapma.

inkıta: Kesilme.

inkisar-ı hayal: Hayal kırıklığı.küfran: İyilik bilmeme, görülen iyiliği unutma, nankörlük.

me’yus: Ye’se düşmüş, ümitsiz, kederli.

nefs-i emmare: İnsana kötü ve günah işlerin yapılmasını emreden nefis.

neşretmek: Yaymak, dağıtmak.

şeamet: Uğursuzluk.

ta’zib: Azap çektirme, eziyet etme, sıkıntı verme.

tecerrüd: Soyunma, soyutlanma, uzak olma.

zâil: Zeval bulan, sona eren, devamlı olmayan, yok olan.

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak beklenti adalet

    Filistin Başkadısı: Aksa baskını dünyadaki tüm Müslümanların inançlarına saldırı

    İmran Han: Modi'nin maskesini her platformda düşürmeye devam edeceğiz

    AFAD'dan videolu deprem uyarısı

    Hindistan 'Keşmir'de kısıtlama yok' iddiasında ısrar ediyor!

    Rusya'daki protestolara 20 bin kişi katıldı: "Putin'i istemiyoruz"

    Fransa Başbakanı'ndan İslam karşıtı toplantıya tepki: "Mide bulandırıcı"

    Beşiktaş, Trabzon deplasmanında farklı kaybetti

    Şili 6,8'le sallandı

    Avusturya'da seçim sonuçları belli oldu

    İstanbul'daki depreme ilişkin Oktay'dan açıklama

    MSB: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

    İsrail’den hesap sorulsun

    Paketin içini boşaltmadan çıkarın

    'Barış, adalet ve affetmeyi İslâm’dan öğrendim'

    İmamoğlu: Toplantıya çağrılmadım

    Rusya 4 yıldır Suriye'de

    IKBY petrol gelirlerini Bağdat'a teslim etmeye hazır

    Orman yangınlarının ülkemizdeki ağır bilançosu

    'İstanbul 5 felaketle karşı karşıya'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortak beklenti adalet
    Mehmet KARA

    Meclis açılırken siyaset ısınıyor
    M. Said ZEKİ

    Adalet yazılarına son verelim! (mi)?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Devlet, dinî cemaat ve tarikatlardan neden çekiniyor?
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları başlarken
    Risale-i Nur'dan

    Yalancı bir Cennet içinde Cehennemî bir azap
    Süleyman KÖSMENE

    Ay’da hayat ve ışık var mıdır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Faiz, serveti tekele verir
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Liyakatli olan ve olmayan idareciler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.