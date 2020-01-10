Kampanyamıza ilgi ve katılım artarak sürüyor

Yönetim Kurulu Üyemiz ve “İkinci Elli Yıl Kampanyası Koordinatörü” Fatih Yargı ile kampanyayı konuştuk.

21 Şubat’ta 50. yılını dolduracak olan yarım asırlık gazetemiz Yeni Asya ikinci 50. yılına bir kampanyayla giriyor. Gazetemiz bu kampanyayla bronz, gümüş, altın, platin ve elmas olmak üzere 5 farklı kartla ve her kart üyeliğine özel sürpriz muhtevalarla okuyucularına sesleniyor. e-gazete aboneliği, Risale-i Nur setleri, Barla, Kıbrıs, Avrupa ve Avustralya’ya gezi ve konaklama fırsatları Yeni Asya okuyucularını bekliyor.

Yeni Asya’nın “ikinci 50. yıl seferberliği” kampanyası nasıl başladı?

on yıllarda gazetelerin bir çoğu maddî sıkıntıdan ötürü kapanmayla karşı karşıya gelmekte. Bu kampanyayı başlatma fikri bize değerli okuyucularımızdan geldi. Kampanyamızın ilham kaynağı İstanbul’dan Ahmet isminde bir kardeşimizin yönetime ilk seçildiğimiz günün arefesinde bana gönderdiği bir WhatsApp mesajı oldu. Aynı gün Avustralya’dan başka bir kardeşimiz de “Yeni Asya Nur Talebelerinin tek gazetesi, bu gazete yaşamalı ve desteklenmeli. Ben bugünden itibaren düzenli olarak hesaba Yeni Asya adına para koyacağım” demişti. Onun için bu kampanyamızın başarılı olacağına inancımız tamdır. Her yeni yönetim kurulu yeni şevk ve heyecanla bir şeyler yapma gayreti içine girer. Biz de yeni yönetim olarak madem ki ikinci 50 yılın başlarında göreve geldik. Gazetemizin daha rahat ve daha güçlü hizmetler ifa etmesi için böyle bir karar aldık.

”İkinci 50 yıl seferberliği” kampanyasını tanıtabilir misiniz?

İkinci 50 yılımıza girerken, yönetim kurulu olarak okuyucularımızla birlikte daha güçlü bir Yeni Asya için ve daha çok insana sesimizi duyurabilmek adına üyelik ve abonelik kampanyasını başlattık. Bu kampanya ile okuyucularımıza beş ayrı kategoride üyeliklerinin mukabili hediyeler vermeyi düşündük. Böylece desteklerini karşılıksız bırakmamak istedik. Kampanyamızda bronz, gümüş, altın, platin ve elmas olmak üzere 5 farklı kartla üyelik söz konusu. Bronz kart üyeliği karşılığında bir yıllık e-gazete aboneliği, hatıra baskılı Asa-yı Musa veya Eski Said Dönemi Eserleri var. Gümüş kart üyeliğinde iki yıllık e-gazete aboneliği, çanta boyu Risale seti, Barla Sosyal Tesisleri’nde konaklama. Altın kart üyeliğinde, beş yıllık e-gazete aboneliği, çanta boyu Risale seti, Kıbrıs’taki Yeni Asya Vakfı Tesisleri’nde konaklama. Platin kart üyeliğinde on yıllık e-gazete aboneliği, çanta boy Risaleler, özel baskılı orta boy Külliyat, Almanya, Avusturya ve Fransa’da Avrupa Nur Cemaati organizasyonunda gezi ve konaklama. Elmas kart üyeliğinde ise ömür boyu e-gazete aboneliği, çanta boyu Risale seti, özel baskılı orta boy Külliyat, Melbourne ve Sydney’de Avustralya Nur Vakfı’nın Organizasyonunda gezi ve konaklama.

Fotoğraf: ERHAN AKKAYA - Yeni Asya

Kampanyanızın dikkat çeken özelliği nedir?

Kampanyamızla hizmet bölgelerimizde ziyaret ve konaklama hizmetini istifadeye sunuyoruz. Bu sayede Barla hizmetlerini canlı tutmuş ve misafirlerimizi tesislerimizde ağırlamış olacağız. Kıbrıs’ta yeni inşa edilen merkezimizde okuyucularımız cemaatimizle tanışacak ve Kıbrıs cemaatimizle şevk alıp şevk verme fırsatını elde etmiş olacaklar. Diğer iki ziyaret yerimiz Avrupa ve Avustralya olacak. Almanya’da hizmet mekânlarımızda cemaatimizle kucaklaşmak, Fransa ve Avusturya’da hem gezi, hem de hizmetlerle iç içe olmak adeta bir Nur turizmi havasını soluma imkânını verecek. Son büyük sürprizimiz ise Avustralya ziyareti olacak. Melbourne’da yirmi bin metrekare üzerine kurulmuş merkezimizde Nur hizmetleriyle ve kardeşlerimizle o havayı yaşamak, Sydney merkezimizde kalıp oradaki kardeşlerimizle tanışmak ve kaynaşmak olacak.

Kampanyaya ilgi nasıl?

Geri dönüşümler fevkalâde güzel oldu. Öncelikle, çalışanlarımızdan durumu uygun olanlar maaşlarından feragat ederek katıldılar. Kampanyamızın başladığı gün Antalya’dan bir ablamız annesinden kalan küpeyi gönderdi. Yıllar önce Avustralya’dan emekli olup Türkiye’ye dönen bir abimizin kampanyamıza elmas üyeliği ile katılması, bir talebe kızımızın okul masraflarından kısıp “Ben kampanyaya bronzla kartla katılmak istiyorum” demesi, ev hanımlarının aralarında kampanya başlatmaları bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda bölge sekreterlerimizden gelen sıcak mesajlar bu işin tuttuğunu gösterdi. Mahal ve bölge meşveretlerinde ilk madde olarak kampanyamız gündeme alınıyor ve herkes gücü ölçüsünde destek vereceğini söylüyor.

Bu kampanyayla hedefiniz nedir, nasıl sonuçlar bekliyorsunuz?

Okuyucularımızın maddî durumları nisbetinde beş farklı seçenek olan üyeliklerimizden birini seçmelerini özellikle istirham ediyoruz. Bu kampanyamıza her bir okuyucumuz kendi imkânına göre beş farklı üyelikten birini tercih ederek destek olabilir. Katılan ve katkıda bulunan bütün okuyucularımıza tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah razı olsun.

SEFERBERLİĞE GELEN KÜPE

“Yeni Asya’dan İkinci 50 Yıl Seferberliği”ne okurlarımızın gösterdiği yoğun ilgi artarak devam ederken, bir hanım okuyucumuz annesinden kalan küpeyi göndererek kampanyaya katıldı.

İstanbul – Yeni Asya

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