İkinci 50 yıl seferberliği

Hafta içinde duyurularını yayınlamaya başladığımız kampanyanın koordinatörlüğünü üstlenen Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Yargı’nın yazısı:

21 Şubat’ta ellinci yaşını dolduracak olan gazetemiz Yeni Asya’ya hizmette nice elli yıllar diliyoruz.

İkinci 50 yılımıza girerken, Yönetim Kurulu olarak okuyucularımızla birlikte, daha güçlü bir Yeni Asya için ve daha çok insana sesimizi duyurabilmek adına üyelik ve abonelik kampanyasını başlatmış bulunuyoruz.

Bu kampanyayı başlatma fikri bize siz değerli okuyucularımızdan geldi.

Gazetelerin yardım toplama yetkisi olmadığı için bu kampanya ile okuyucularımıza beş ayrı kategoride üyeliklerinin mukabili hediyeler vermeyi düşündük.

Böylece desteklerini karşılıksız bırakmamak istedik.

Bu kampanyamıza her bir okuyucumuz kendi imkânı nisbetinde beş farklı üyelikten birini tercih ederek destek olabilir.

Bu kampanya ile e-gazete tirajımızın artmasına da katkıda bulunulacak ve ayrıca okurlarımız yeni baskı Risale-i Nurlarla buluşmuş olacaklar.

Kampanyamızın bir başka dikkat çeken yönü igerek Barla’da, gerekse dünyanın farklı yerlerindeki hizmet bölgelerimizde ziyaret ve konaklama hizmetinin istifadeye sunulması oldu.

Bu sayede Barla hizmetlerini canlı tutmuş ve misafirlerimizi tesislerimizde ağırlamış olacağız.

Kıbrıs’ta yeni inşa edilen tek katlı merkezimizde okuyucularımız cemaatimizle tanışacak ve yavru vatandaki okurlarımızla buluşarak şevk alıp şevk verme fırsatını elde edecekler.

Diğer ziyaret yerlerimiz bazı Avrupa ülkeleri: Almanya, Fransa ve Avusturya’da hem gezi imkânı olacak, hem de bu ülkelerdeki okurlarımızla ve hizmetlerle iç içe olup adeta bir “nur turizmi” havası teneffüs edilecek.

Son büyük sürprizimiz ise Avustralya ziyareti olacak.

Melbourne’da yirmi bin metrekare üzerine kurulmuş hizmet merkezimiz ile Sydney merkezimizde Nur hizmetleriyle ve kardeşlerimizle buluşma fırsatı sunulacak.

Bu kampanyaya katılarak hem gazetemize ve neşriyatımıza sahip çıkmış, hem Risale-i Nurlar’ı birçok kişiye ulaştırmış ve hem de ailemizle bu hizmet mahallerini ziyaret etme fırsatını elde etmiş olacağız.

Cefakâr ve fedakâr okurlarımızın bizi bu kampanyada da yalnız bırakmayacağına ve bu şekilde gazetemize ekonomik olarak da destek vereceğine inanıyoruz.

Nitekim ilk günden itibaren kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizleri çok duygulandırdı ve heyecanlandırdı.

Katılan ve katkıda bulunan bütün okuyucularımıza tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah razı olsun.

Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz:

+61 417 386 044

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Adana Kitap Fuarı

Van Kitap Fuarının ardından, hafta sonu Adana TÜYAP Kitap Fuarı da açıldı. Fuardaki standımıza bütün okurlarımızı ve kitapseverleri bekliyoruz.