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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Yeni Asya'dan ikinci 50. yıl seferberliği

05 Ocak 2020, Pazar 00:01
Yeni Asya'nın 51. yıl heyecanını birlikte yaşayalım.

Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak, yarım yüzyılımızı tamamlamaya hazırlanıyoruz. İkinci 50 yılımıza yeni bir seferberlikle hep birlikte çok daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz.

Bu seferberliğe siz de katılın.

Seferberlik ve destek kampanyasına ilişkin detaylı bilgileri aşağıdaki paylaşımlarımızdan ve iletişim birimlerimizden edinebilirsiniz.

WhatsApp:

Yönetim Kurulu Adına Fatih Yargı: +61 417 386 044
e-posta: uyelik@yeniasya.com.tr
Yeni Asya Destek Hattı: 0531 609 65 56

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30 Aralık 2019 tarihinde Yeni Asya'dan Size köşesinde yayınlanmış olan Gazetemize destek kampanyası başlıklı yazıda söz konusu seferberliğin ve destek kampanyasının yol haritası ve ana çerçevesi belirtilmişti.

Konuyla ilgili yazıyı tekrar istifadenize sunuyoruz:

Gazetemize destek kampanyası

2 Kasım Temsilciler Toplantısı’nda seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, gazetemiz ve neşriyatımız için bir destek kampanyası organize etmek istiyor.

Kampanyanın detayları hakkındaki bilgiler Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından bölge ve il sekreterlerimize ulaştırılacak.

Bu yolla il, ilçe ve beldelerdeki meşveret heyetlerinin gündemine taşınacak.

O heyetler de konuyu mahallerdeki bütün okurlarımızla paylaşacak.

Bu kampanyaya herkesin gücü ölçüsünde katılmasını arzu ederken, özellikle şu kategorilerin desteğini bekliyoruz:

- Maddî durumu iyi olan iş adamlarımız

- Gelir seviyesi yüksek olan bürokrat ve meslek erbabı.

- Hanım okuyucular.

- Dost halkasındaki insanlar.

Gün seferberlik günü.

«

Çalışanlarımızdan şartları uygun olanlar, sıkıntı aşılıncaya kadar maaşlarından feragat etmek suretiyle bu seferberliğin ilk katılımcıları oldular.

Bunu da bilginize sunmuş olalım.

«

Müessese olarak da üzerimize düşen ne varsa tamamını yapma gayretindeyiz.

Çıkış noktamız, giderleri olabildiğince azaltarak en asgarî seviyeye indirirken, gelirleri de arttırmak.

Bunun için gazete, dergi, kitap satışlarını yine seferberlik anlayışı ile arttırmamız gerekiyor.

Münhasıran bu gündemle temsilcilerimizi bir araya getireceğimiz toplantılar da düşünüyoruz.

«

Fuar sezonumuz yoğun olarak devam ediyor. Van kitap fuarımızdan sonra bu hafta Cuma günü Adana kitap fuarı ile devam ediyoruz. Kitap dostlarını ve değerli okurlarımızı Adana kitap fuarımızdaki standımıza bekliyoruz.

«

“SİZ DE CEZAEVLERİNE KİTAP VE TAKVİM HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ” kampanyamız devam ediyor.

Bu Çarşamba günü 10.000 adet Yeni Asya günlük duvar takvimi, 2.500 adet de Bediüzzaman duvar takvimi olmak üzere toplamda 12.500 adet takvim göndereceğiz. 

CEZAEVİ HEDİYE KİTAP KAMPANYASI DESTEK HATTI

GSM:  (0531) 609 65 56

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Haber Merkezi

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