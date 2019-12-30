Gazetemize destek kampanyası

2 Kasım Temsilciler Toplantısı’nda seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, gazetemiz ve neşriyatımız için bir destek kampanyası organize etmek istiyor.

Kampanyanın detayları hakkındaki bilgiler Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından bölge ve il sekreterlerimize ulaştırılacak.

Bu yolla il, ilçe ve beldelerdeki meşveret heyetlerinin gündemine taşınacak.

O heyetler de konuyu mahallerdeki bütün okurlarımızla paylaşacak.

Bu kampanyaya herkesin gücü ölçüsünde katılmasını arzu ederken, özellikle şu kategorilerin desteğini bekliyoruz:

l Maddî durumu iyi olan iş adamlarımız

l Gelir seviyesi yüksek olan bürokrat ve meslek erbabı.

l Hanım okuyucular.

l Dost halkasındaki insanlar.

Gün seferberlik günü.

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Çalışanlarımızdan şartları uygun olanlar, sıkıntı aşılıncaya kadar maaşlarından feragat etmek suretiyle bu seferberliğin ilk katılımcıları oldular.

Bunu da bilginize sunmuş olalım.

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Müessese olarak da üzerimize düşen ne varsa tamamını yapma gayretindeyiz.

Çıkış noktamız, giderleri olabildiğince azaltarak en asgarî seviyeye indirirken, gelirleri de arttırmak.

Bunun için gazete, dergi, kitap satışlarını yine seferberlik anlayışı ile arttırmamız gerekiyor.

Münhasıran bu gündemle temsilcilerimizi bir araya getireceğimiz toplantılar da düşünüyoruz.

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Fuar sezonumuz yoğun olarak devam ediyor. Van kitap fuarımızdan sonra bu hafta Cuma günü Adana kitap fuarı ile devam ediyoruz. Kitap dostlarını ve değerli okurlarımızı Adana kitap fuarımızdaki standımıza bekliyoruz.

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“SİZ DE CEZAEVLERİNE KİTAP VE TAKVİM HEDİYE EDEBİLİRSİNİZ” kampanyamız devam ediyor.

Bu Çarşamba günü 10.000 adet Yeni Asya günlük duvar takvimi, 2.500 adet de Bediüzzaman duvar takvimi olmak üzere toplamda 12.500 adet takvim göndereceğiz.

CEZAEVİ HEDİYE KİTAP KAMPANYASI DESTEK HATTI

GSM: (0531) 609 65 56