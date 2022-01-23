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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Kapıdaki çirkin tehlike

Rukiye Anar
23 Ocak 2022, Pazar
Kitapta geçtiği üzere Lût kavmi cinsî sapkınlık yüzünden helâk olmuştu. Peki ya bu gün? Bütün dünyada olduğu gibi toplumumuzu da istilâ eden dehşetli bir sapkınlık ile karşı karşıyayız.

LGBT denilen kavram içine ahlâksızlığın her türlüsü girmektedir. Artık herkes biliyor ki, bu kavram en nefret edilecek eğilimleri ve çirkin fiilleri içinde barındırıyor. Şeytanın öncülüğünde şeytanı dahî şaşırtacak her türlü fuhşiyât mâalesef hızlı bir şekilde yayılıyor. 

Her türlü meşrû ilişkinin dışında, fıtratın zıddına doğru gelişen bu hastalıklar insanı insanlığından soğutuyor. Hatırlıyalım Kur’ân’da bununla ilgili ne geçiyordu: “Lût da kavmine: sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşiyâtı mı yapıyorsunuz? demişti “.

Bir kavmin dehşetli şekilde helâk olmasını anlatan bu hadisede yukarıda geçen sapıklığın bir iki tanesi vardı. Günümüzde ise bu tür sapkınlıkların her türlüsü mevcut. Bu çirkin fiillerin türevleri ne yazık ki her gün biraz daha gençler arasında yayılma gösteriyor. İşin acı yanı ise şu; gençlerimize bu kavramlar hürriyet diye sunuluyor. Cinsiyet eşitliği diyerek, bu şenî hareket evlâtlarımızın zihnini bulandırıyor. Bu tuzaklar karşısında inanç, ahlâk, insanlık ve iman nasıl savunulacak?

Bu korkunç tahribat her yoldan ve koldan geldiği gibi, bütün sanal âlemin mecralarında önü alınmaz bir şekilde zihinlere akmaktadır. Enteresan bir durum da kimilerinin bu gelişmeleri normal görmeleri. Zehr i katili altın tasta bal ile sunuyorlar. 

Küresel sistemin baş aktörleri dini, inancı yok etmekle kalmayıp aile, namus, ahlâk ve bütün insanî olan değerlere savaş açmış durumdalar. 

Küresel firmalar finanse ediyor, bunu ferdî hak ve hürriyetler diye takdim ediyor, toplumlara dayatıyorlar. 

Peki, bütün bu dehşetli olaylar karşısında biz ne yapacağız? Hz. Lût’un (as) kavminde binlerce abid kimse bu olayları işlemediği, sevmediği halde ses çıkarmıyor, tepki göstermiyor, bu çirkin işlere karşı bir şey yapmıyorlardı. Peki onlar kurtuldu mu? Hayır. 

Çünkü münkere dur demediler, bunu önlemek için çalışmadılar. Bir yangının boyutlarını bilmeden o yangını tamamiyle söndüremeyiz. Onun için bize uzak olan bu iğrenç fiiller karşısında duymamazlıktan gelerek mesuliyetten kurtulamayız. Râbbim bizleri hıfzı himayesiyle muhafaza eylesin. Amin... 

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