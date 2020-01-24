"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Hayâ ve edebin nâzırı iffettir

Rüstem GARZANLI
24 Ocak 2020, Cuma
İffet, kötü sözlerden uzak kalma, hayâ ve edep dairesinde bulunma ve ahlâkî değerlere bağlılık üzere yaşama demektir.

Cenab-ı Allah, (cc) Âyet-i Kerime’de: “İman edenlerin iffetli, hayâ ve edep yerlerini korurlar,” “Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar haddi aşan kimselerdir.” 1 buyuruyor.

Efendimiz’in (asm) muaf olarak bildirdiği bakış, ”ansızın göze çarpan ilk bakıştır.” Göz namahrem üzerinde durursa “bakışı bakışa eklemek olur.” Haram olan gözün ihaneti ve alçak nefsin keyfiyetidir.

Bunu da “göz zinası” olarak nitelendirilen Peygamberimiz, (asm) “dilin de nefsanî ve haram söyleyiş “dil zinası”; nefsanî ve haram dokunuş “el zinası”; nefse hoş gelen haram sözleri işitmek “kulak zinası” haram yere haram işlemek niyetiyle yürümek “ayak zinası” dır, buyurmuş, 2

Hadis-i şerifte zina olarak tabir edilen hususlar mecazi birer tabirdir. Yani asıl zina olarak değerlendirilmez. Harama götüren fiillerdir. Bu sebeple âleme rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed, (asm) ümmetini zinaya götüren eylemlerden sakındırmıştır.

İffetli insan, göz, kulak, el, ayak gibi bütün azaların helâl dairesindeki lezzetleriyle yetinerek harama girmemeli, izzet ve haysiyetini muhafaza etmelidir.

“Zira, helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” 3

Bu ölçüye göre meşrû daire içinde yaşayıp gayr-i meşrû ve harama girmemeli, helâl dairedeki lezzetleriyle iktifa etmelidir. Kişi arzu edeceği eylem ve fiilden önce bir empati yaparsa, iffetin manası daha iyi anlaşılır. Çünkü şahsına yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına da yapamaz. Yapması halinde ahlâk-ı rezile olan namussuzluk eylemi ile toplumda itibarsız ve değersiz insan olur.

Bediüzzaman Hazretleri, iffet kavramı sadece “cinsel noktada değil; yemek, içmek, uyumak, konuşmak gibi insanın faydasına olan her şeyde ölçülü olmayı” söylemiştir. İnsan, insanî değerlerden uzaklaşması halinde hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşer.

Lokman hekim’e sormuşlar “Bu dünyada ne öğrendin?”

“Misafirlikte gözüme sahip olmayı, yemekte elime sahip olmayı, cemiyette dilime sahip olmayı öğrendim.” ve hakeza…

Cenab-ı Allah (cc) Lokman Sûresi’nde meâlen şöyle buyurur: “Yürüyüşünde ölçülü ve dengeli ol, sesini alçalt! Unutma ki, seslerin en çirkini eşek sesidir.” Hülâsa-ı kelâm: İnsanın fıtratında konuşmak, yemek yemek ve bakmak iffet dairesinde meşrûdur. Hayâ ve edebin nâzırı iffettir. Amacından saparsa çirkinleşir, ahlâkî değerler de kaybolur.

“İşte ey akıl, dikkat et! Meş’um (kötü) bir alet nerede, kâinat anahtarı nerede?

Ey göz, güzel bak! Adî bir kavvad nerede, kütüphane-i İlâhînin mütefennin bir nazırı nerede?

Ve ey dil, iyi tat! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede, hazine-i hassa-i rahmet nazırı nerede?”  4, Vesselâm…

Dipnotlar:

1- Mü’minün 23/5-7.

2- Cami’ü-sağir, Buhari.

3- Sözler, Altıncı Söz. s. 52.

4- Sözler, Altıncı Söz, s. 5.

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi azaldıkça yolsuzluk artıyor

    Brexit yasası Kraliçe 2. Elizabeth tarafından da onaylandı

    Haksız karara itiraz edeceğiz

    Herkes hukukundan emin olmalı

    Son iki günde 39 sivil daha öldü

    Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi

    Türkiye, demokrasi endeksinde 110. sırada

    İşsizlik sıkıntı

    Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız

    Jeffrey: Irak'ta operasyonlar durdu

    Kılıçdaroğlu: Devlet öfkeyle yönetilmez

    'Vuhan'daki Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi'

    Çin'de bir şehir daha karantinaya alındı

    'S-400'lerin NATO sistemine entegre olmamasını sağlayacağız'

    Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

    NATO, Irak güçlerini eğitmeye devam edecek

    '318 artçı deprem meydana geldi'

    Tesla'nın piyasa değeri 100 milyar doları aştı

    Oslo'da bebeklere en çok verilen isim Muhammed

    Uluslararası Adalet Divanı'ndan Arakanlı Müslümanlara ilişkin karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız karara itiraz edeceğiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak yerini bulacak
    Faruk ÇAKIR

    Zulme razı olma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Erdoğancılar, Atatürkçü Çağlar’dan ders alsın
    Ahmet BATTAL

    Kayyım değil dayyım!
    Genel

    Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerimiz; azınlıkları taklit etmemeliydiler...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasi azaldıkça yolsuzluk artıyor
    Süleyman KÖSMENE

    “Sübhanallah” kelimesi üzerine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.