Malum olduğu üzere yaklaşık altı aydan beri rahatsız idim, uzun zaman tetkik ve tedavi neticesinde kolon kanseri olduğum teşhis edildi.

Bu arada enfeksiyonum yükseldi bir müddet hastanede tedavi gördükten sonra kolon kanseri için ameliyata alındım, yirmi santim kadar barsağım alındı. Ondan sonra kemoterapi tedavisi dört ay devam etti. Elhamdülillah tetkiklerim temiz çıktı şimdilik normal hayata bir dönüş oldu Allah’a bin şükürler olsun.

Onkoloji bölümünde tedavi gördüğüm süre içinde sağımda solumda bulunan hastalar 24 saat sancılarından dolayı bağırıp çağırıyorlardı, benim öyle bir sancı ve rahatsızlığım olmadı, yanımdaki hastaların figânı beni şükre sevk ediyordu. Bir misafir gibi geldi ve geçti. Ben, hastalığımdan çok memnun idim. Sabır göstererek beni Allah’a yaklaştırıyordu. Bu arada gencecik üç çocuk annesi gelinim de vefat etti, musibet üstüne musibet beni daha tefekküre ve şükre yönlendirdi. Hazret-i Eyyüp (as) gibi Allah verdi Allah aldı, şükür içinde sabır etmekten başka çare görmedim. Şefkat kahramanı idi, ben ondan razı idim Allah da ondan razı olsun ruhu şad olsun, İnşaallah… Maddî musibetler gelip geçicidir, önemli olan manevî musibetlere maruz kalmayalım. Her hal üzere Allah’a şükürler olsun.

Her geceden sonra sabahın, her kıştan sonra baharın gelmesi gibi benim de kışım elhamdülillah bitti şu anda baharın gülistanında çiçeklerin içinde teneffüs ediyorum o kararan geceler Allah‘ın inayetiyle aydınlığa döndü, çok şükür…

Memo ile Sero’nun serencamı

Diyarbakır’ın bir köyünde cereyan eden acı bir hadise, Muhammed ile kardeşi Serkan iki üç yaşlarında evin bir odasında bulunan silâhları oyuncak zannedip, Serhat silâhı alarak kardeşine birkaç el ateş ediyor, ağır yaralı olarak benim de bulunduğum üniversite acil servisine Muhammed’i getirdiler. Orada annenin figânı ağıtları, arşa yükseliyordu, Memo, Memo, Sero diye ağlardı, ne yazık kader tecelli etti küçük Muhammed (Memo) vefat etti.

Güney ve Doğu yöresinde hemen hemen her evde ruhsatlı ruhsatsız silâh bulunuyor, adeta silah yarışı ve hiçbir tedbir alınmadan ortalıkta silahlar teşhir ediliyor. Ne silâh sahipleri, ne de devlet buna bir tedbir alınmadan bu tür hadiseler devam ediyor. Sero’nun sebep olduğu cinayetten elbette tedbirsizlikten dolayı anne ve baba sorumludur. Devlet silâh toplamamaktan mesuldür. Sero bugün olayın akışını bilmezse yarın büyüyünce kardeşinin ölümüne sebebiyet verdiği için o da ölünceye kadar o mesuliyeti taşıyacak. Sero’nun anne babası devlet nezdinden tedbirsizlikten mahkûm olacaklar. Devletin acaba olaya sebebiyet veren silâhları toplamamaktan ne derece mesul olacağının takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Allah bir daha öylesi acı hadiseleri kimseye göstermesin. Muhammed evlâdımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.