"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Hüseyin Dursun

Saime Öncel
14 Aralık 2024, Cumartesi
Hani derler ya, anlamak için yaşamak gerekir diye.

Zannediyorum ki Hüseyin Dursun Ağabeyin hatıralarında hep güzel anılar oluşacaktır onu yakînen tanıyanlarda. Elbette herkes gibi bende de. Bizlere karşı olan iyiliklerinden bahsetmeliyim oysa! Ruhunda belki de çok az insanda bulunan merhamet ve sabır duygusu olan bir insanın hangi güzel hâlini anlatabiliriz ki? Hüseyin abimi tanıyan herkese soruyorum: İçinizi ısıtan gülüşünü unutabilecek misiniz?

Son karşılaştığımızda sordum: “Nasılsın, nasıl oldun?” Sadece gülerek cevap ver-di: “İyiyim.” Halbuki o kadar çok zayıflamıştı ki, hastalığı yüzünden okunuyordu. Allah’a tevekkül eden insanların yüzündeki o tebessüm, Allah’tan gelene sabrettiklerini gösteriyor. Bizlerin, kitap gibi okuyup ders almamız gereken güzel insanlar...

Babam boşuna “Oğlum” demedi Hüseyin Ağabeye. Huyları o kadar çok benzerdi ki... Ancak babam kekeme olduğu için herkesten çekinirdi konuşmaya. Ne mutlu bizlere, böyle güzel insanlar ile zamanlar geçirmişiz. Güler huylu olmayı miras bıraktılar bizlere. Mekânları Cennet olsun.

Cenazede, cemaatten biriydi, ama kim olduğunu bilmiyorum, “Senin Hüseyin Abiyle kan bağın var mı ki cenazeye geldin?” diye sordu. Ben de, “Babamın ‘oğlum’ dediği, bizim kardeş diye bildiğimiz bir insan... İnsan kardeşinin cenazesine gelmez mi?” dedim. Karşımızdaki insanı Allah’ın bir kulu olarak gördüğümüzde kan bağını aramayız çünkü. Bizler, cemaat olup, grup olup, topluluklar oluştururken neden birbirimize kardeş diyoruz?

Hüseyin Ağabey ablam ile aynı yaştaydı. Ablamın hastalığında (hem kanser, hem de felç olmuştu) geldiğinde ablama o kadar güzel nasihatler veriyordu ki… Sabrın bizlere ne kadar şu zamanda gerekli olduğunu uzun uzun anlatırdı. Allah razı olsun. Ba-bam Haris Öncel vefat ettiği zaman Hüseyin abi, “Babanız öldü, siz üç kadın kaldınız. Sakın yalnız kaldığınızı zannetmeyin. Her ne işiniz olursa olsun, beni aramaktan çekinmeyin,” diyerek bizleri manen rahatlatmıştı.

Bize yaptığı her iyiliği anlatamıyorum, çünkü o kadar çok ki... Şunu da iyi biliyorum: Onun tutumu yalnızca bize değil, tüm insanlara karşı aynıydı. Allah kendisinden razı olsun.

Ben, imamın “Hakkınızı helâl ediyor musunuz?” diye sorduğunda “Evet, helâl ediyorum.” diyebilmek için cenazesine bilerek gittim. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah evlâtları da babalarının ve annelerinin güzel huyları ile hayatlarını devam ettirirler...

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Suriye’de yıllarca vahşet yaşanmış

    AB Ortadoğu’da başarısız oldu

    Beyin göçü liselerde başlıyor

    BM endişe duyuyor, ABD İsrail’i savunuyor

    Önce hukuk devleti

    'Çocuklarımızı korumak için yasal düzenleme zorunlu'

    Çocukları dijital ebeveyn büyütüyor

    Filistin’i görüştüler

    İstanbul’da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira

    Şam Büyükelçiliği açılacak

    Trump: Kalıcı barıştan yanayım

    Bildirici: Güleçyüz böyle bir davranışı hak etmemişti

    Türkiye’de 303 milyon sosyal medya hesabı var

    Geçiş süreci şeffaf ve adil olmalı

    İsrail, Suriye'ye 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenledi

    Malmö ile berabere kalan Galatasaray, Avrupa'da play-off'u matematiksel olarak garantiledi

    Fidan: Suriye'de terörizmin yer bulmasın - Blinken: Komşularına tehdit oluşturmayacak Suriye yönetimini destekleyeceğiz

    İsrail, kışı Suriye'de işgal ettiği topraklarda geçirecek!

    Elektrikli araç satışlarında üst üste 3. kez satış rekoru kırıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hırslı karınca gibi olmayalım!
    Genel

    Bildirici: Güleçyüz böyle bir davranışı hak etmemişti
    Genel

    'Çocuklarımızı korumak için yasal düzenleme zorunlu'
    H. Muharrem OKUR

    Münakaşadan şiddetle kaçınmak
    Genel

    Çocukları dijital ebeveyn büyütüyor
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşeri aklına, fikriyle meşverete havale ediyor
    M. Ali KAYA

    Siyasî hayatta ehven-i şer ölçüsü
    Genel

    Önce hukuk devleti
    Genel

    BM: Suriye’de yıllarca vahşet yaşanmış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.