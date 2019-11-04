Bir dakika önce kahkahalar atan ruh hali dakikalar sonra gözyaşlarına boğuluyor.

İnişler çıkışlar… Başlangıçlar bitişler…

Olmaklar olmamaklar…

Kapanışlar açılışlar...

Ruh hali ne kadar da değişken.

Ruh denen şey ne kadar da etkili.

İçinden geçen bir his, insanı etkisi altına alıveriyor.

Kararıyor hayat.

Üzüntü hakim oluyor ortama.

İnsan kendine söz geçiremez hale geliyor.

Çaresizleşiyor.

Eli ayağı işlemez hale oluyor.

Sonra perde değişiyor.

Ruh, güneşli gün gibi aydınlanıyor.

İnsan görmeyi öğreniyor. Sevmeyi öğreniyor. Düşünmeyi öğreniyor.

Ruh hali, bir nimet olarak insana üfleniyor.

İman, dünyada Cenneti haleti veriyor.

Küfür, Cehennemi ruh hali üflüyor ortama.

Bir dakika öncesi küfrün zifiri karanlığına düşen insan, bir dakika sonrası nura kavuşuyor, aydınlanıyor.

Bir adım, bir bakış, bir lokma, bir öpme, bir nefes ya bir kurtuluşu ya da bir helâki içinde barındırıyor. ‘An’ içinde kocaman bir hayat barındırıyor.