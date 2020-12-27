Hatıra, kaderidir insanın

Hayat, hatıra; hatıra, hayattır. Onca zıtlıkların içinden ‘hayat’ diye mu’cizevî bir karışım meydana getiriliverir. Tercihler, bir hatıra defterine dönüşüverir zamanla. Hatıraları gösteren bir hayat albümü oluverir her şey.

Günah ve sevap; kabul ve ret bütün ameller birer hatıradır kayıtlarda. Her hatıra hayat sayfasında bir nakıştır. Hatırası olmayan hayat, anlamsızdır. İnsan hatıra dokumak için gönderilmiştir dünyaya.

Hatıra, hayata bağlayan bağdır. Yarınlara taşıyan serüvendir. Geçmiştir anbean kayıtlarda yer eden. An, hatırası ile anlamlıdır. Hatırası yoksa, yabancıdır her şey. Akraba, memleket, dağ, taş, varlık hatıra ile yakındır insana. Hatıra, yabancıyı yakın eder, dost eder insana.

Aynı tastan çorba kaşıklayan tanır bu duyguyu. Aynı kavram aynı duyguyu uyandırıyorsa orada bir hatıra vardır. Nice çiğ duygular erir hatırada. Nice atılması güç adımlar kolaylaşır. İnsan hatıra ile olgunlaşır. İnsan, hatırası kadardır.

Hatıralar ninni gibi büyütür insanı. Sabrı, sevmeyi öğretir. Dostluğu yaşatır davranışlarda. Her biri ince iplerden birer kopmaz halat olur. Kimi, aileyi ayakta tutar dimdik. Kimi, toplumun ruhu olur.

Hatırası olmayan birliktelik, bilinmezliktir. İyi de kötü de ayrışır hatıra ile. Bir araya gelmenin cazibesidir, duygunun hayat bulmasıdır hatıra.

Hatıra, tanışmaktır. Yarınları kurmaktır dünler üzerine. Aynada kendini görüp, şöyle bir çeki düzen vermektir. Eğitir, bir duygu inşasıdır hatıra.

Hatıra, içinde iradesi olan, kaderidir insanın. Ondandır ki, hatırasından mes’uldür insan. İyi ya da kötü her hatıranın bir değeri, bir de hesabı vardır.

Güzel şeydir; güzel hatıra. Her bir zerresi kıymetlidir ki, her bir hatıranın hesabını verecektir insan. Hatırayı bir bedel ile alan insan, onu bir bedel ile de satar Veren’e. Onun için bazen bir hatıra, bir ömre bedeldir. Rızasına uygun bir amel, binler değerindedir. Samimî hatıra ne güzeldir.

Amel defterimiz, Rabbimizle olan hatıra defterimiz değil midir?