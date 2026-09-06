Görüntülü görüşmelerde ölçü

Aile içi fertlerin birbiriyle ve ailelerin başka ailelerle iletişiminde birtakım kurallar vardır.

Anne baba farklı birer aile olmuş evlatlarıyla veya her biri birer aile olmuş kardeşlerin birbirleriyle görüşmelerinde yine birtakım kurallar geçerlidir. Bu görüşmeler telefonla ve hatta görüntülü telefonlarla yapılıyorsa daha bir dikkat gerekir.

Yüz yüze görüşmelerde bile kapı üç kez çalınırken, telefonla toplu görüşmelerde uzun uzun çaldırmak ve katılmayınca da ‘neden katılmıyorsun?’ baskılaması saygısızlıktır.

Birden çok aileyi kapsayan görüşmelerde daha bir hassas olmak gerekir. “O benim kızım, o benim oğlum, o benim kardeşim istediğim zaman, dilediğim kadar konuşurum.” tarzı keyfî tutumlar, eşler arasında rahatsızlık üretir.

Telefonla uzak yerlerde yaşayanlar görüşmelerle hasret giderir, muhabbet eder, dertleşir. Ama aile içinde gerek beyefendi ve gerekse hanımefendi kendi aileleriyle görüşürken görüşme sıklığı, süresi ve içerik gibi durumlarda ölçü kaçtığında başka başka problemler meydana gelir. Bu ölçü gözetilmediğinde görüntülü konuşmalar muhatap kişinin veya aranan ailenin hayatına müdahale anlamı taşır.

Aileler arası telefonla görüşmeler normal iken görüntülü konuşmalar sık ve kontrolsüz olduğunda özel alanların başka ortamlara taşınması, tesettür gibi kişisel tercihlerin ve hassasiyetlerin örselenmesi ile mahremiyet zedelenmesi, özel alanın kaybolması, ‘neden dahil olmadın?’ tarzı psikolojik baskılar, aile içi kıyaslama, yanlış anlaşılmalar, çocukların mahremiyeti, yüz yüze iletişimin azalması, ‘senin taraf benim taraf’ gibi tartışmaları tetiklenmesi gibi pek çok problemler üretebilir.

Uzun süreli telefon konuşmalarında meydana gelen zaman kaybı, yorgunluk ve bir şeyler yapamamak gibi durumlar iletişimi daha da güçleştirir. Özellikle bir ailede konuşulan bir meselenin diğer ailelere taşınması, dedikodu veya taraf baskısına neden olabilir.

En sağlıklısı, toplu görüşmeleri bir “mecburiyet” değil, gönüllü ve ölçülü bir aile buluşması olarak yapmak ve görüşme şeklini ve sıklığını ona göre ayarlamak önemlidir. Bu durum eşlerden her iki taraf için de geçerlidir. Eşine, çocuklarına yeterli ve kaliteli zaman ayırmayan birey telefonda anne, baba ve kardeşlerine veya arkadaşlarına uzun uzun zaman ayırıyorsa, bu farklı tartışmaların kapısını aralar.

Günümüzde pek çok aile problemlerinin temelinde sağlıklı kullanılmayan telefon, sosyal medya gibi unsurlar vardır. Oysa ki hayatın gerçekleriyle örtüşmeyen sanal âlem, sosyal medya gerçek hayatın problemlerine çoğu kez çözüm üretemiyor. Hatta problemin sebebi oluyor. Ne kadar güçlü aile bağları olsa da başka bir aile ile bağlar kurulduğunda o ailenin de şartları, hassasiyetleri gözetilmelidir. Bir ailenin anne baba ve kardeşlerle çok fazla kendi içine kapanması ve sürekli görüşmeler oluşturması, diğer tarafta tepkisel durumlar meydana getirebilir. ‘Senin taraf benim taraf’ tartışmalarına kapı açabilir.

İletişim güzeldir ama sınır, sıklık, mahremiyet dikkate alınmadığında aile içi tartışmaların sebebi olabilir. Her görüntülü görüşme evin dışarıya açılması anlamı taşır. Bu çoğu aile ferdi için rahatsızlık veren bir durum olabilir. Konu rahatsızlık üreten bir noktaya taşınmamalıdır.

