"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

‘Hayret’ hissini kaybetmek ne acı!

Sebahattin YAŞAR
14 Eylül 2019, Cumartesi
Alışmak, korkutuyor insanı, alışınca da ayrılmak.

Onun için ‘alışmak sevmekten daha zor’ diyorlar. Alışınca benimsiyor, sahipleniyor, hürriyetini kısıtlıyor insan. Kediye, köpeğe alışanları görmüyor musunuz? Zavallı kediler artık kedi gibi değil, köpekler de öyle. Olması gerektiği gibi ve olması gereken yerde değiller. Farenin kedi için bir anlam ifade etmemesi korkunç bir durum değil mi? Alışamadığı evlâdını terk ediyor insan da, alıştığı köpeği terk etmiyor. Evlâadının, kendisine ve bir başkasına alışmasını, bağımlı yaşamasını istemiyor insan. Yaratıcı dahi insanı Kendine alıştırmıyor. Kulluk sınırları içerisinde şahane bir hürriyet veriyor.

Alışmanın hastalıklı bir zevki var. Alışmakta yorulmak yok, zahmet yok, araştırmak, incelemek, soruşturmak, mukayese etmek, kritik etmek, muhasebe etmek, müzakere etmek yok. Cehaletle bildiğini, tartışmadan yaşamak var.

Yeni doğan mu’cize, çekip giden hayatlar, sayfa sayfa değişen mevsimler, dinlenmek için ay ışığı ile süslü gece, güneşi olan gündüz ve daha neler neler hepsi, olağanüstü haller. Hayret hissi bilmekte gizli. Bilmeyen hayret etmez.

‘Ölüm, gözümüzün önünde cereyan ediyor, adam nefes alıyor ve sonra veriyor, çocuk ayakları üzerinde yürüyor, göz görüyor, dil konuşuyor ne muhteşem şeyler bunlar’ diye kimse dönüp bakmıyor. Olağanüstülükleri adiyattan görüyor. Acı bir körlük bu.

Neden öpmüyoruz annemizin elini? Neden yardım etmiyoruz pazardan dönen teyzeye? Neden artık eskisi kadar ağlayanımız yok? Neden gülemiyoruz çocuklarla birlikte? Anlaşılan birçok şeylere ‘alışmışız’. Günahlar köreltmiş gönül gözlerimizi. Bakar körlük bu olsa gerek.

Her şeye önyargısız bakmaya, duyguyu çözümleyen kulaklara, bir kez daha düşünen akıllara ihtiyacımız var. Nefes almaya, el uzatmaya, ayağa kalkmaya, cümle kurmaya, gülümsemeye, ağlamaya alışıvermeseydik keşke.

Hayatı bildiklerinden ibaret saymak, hayret hissini kaybetmek ne kadar da tehlikeli. Hayretinden secdeye kapanmak nerede kaldı? Biliyorum zannı insanı, akıllı hayvan haline getiriyor. 

Bu hal, insana hiç yakışmıyor.

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD de zulmü gördü

    Velilere ‘kişisel veri’ uyarısı

    Geriye 13 yetim kaldı...

    Evinde yine bileği bükülmedi

    İslâm karşıtı vekil adayı partisinden kovuldu

    Mahmut Çalışkan’ı rahmetle anıyoruz

    (TRxgayret) + (ABxısrar) = Üyelik

    ‘Devlet sistemi, şahıs sisteminin altında kaldı’

    Vaadlerinizi yerine getirin

    İsrail, Trump’ı dinledi mi?

    Taşınabilir bir Türkiye yok

    'Hitler'le aynı çizgideler'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' değerlendirmesi

    AKP'den istifa açıklaması: Girmiş olduğunuz bataklık milletimizden gerekli cevabı alacaktır

    Savcılık: Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması ‘ifade özgürlüğü’

    Üçlü Zirve için geri sayım başladı

    'S-400 ekipmanlarının tedariki tamamlanmak üzere'

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

    İSBAK'a yeni genel müdür atandı

    'Böyle bir şey söylüyorsanız iftira ediyorsunuz'

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Akıbeti vahim olur
    Genel

    ABD de zulmü gördü
    Ahmet BATTAL

    (TRxgayret) + (ABxısrar) = Üyelik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Velilere ‘kişisel veri’ uyarısı
    Faruk ÇAKIR

    İki farklı Avrupa
    Risale-i Nur'dan

    Zalimleri düşünmek bile meşrebimize gelmiyor!
    Mehmet ÇETİN

    Menfaat karşılığı âyet satılır mı?
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Hayret’ hissini kaybetmek ne acı!
    Genel

    Mahmut Çalışkan’ı rahmetle anıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.