Kitap fuarı izlenimleri

Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı’nda yine okuyucularımızla, öğrencilerimizle buluştuk.

Hakikaten bir panayır havasında geçen saatler pek çok kazanımı bize sağladı. Onlarca eski okuyucumuzla yeniden hasb-ı hal ederken, daha önce bekâr olup, şimdilerde evlenmiş, eşi ve çocuklarıyla fuara gelen öğrencilerimizle hasret giderdik, kitaplarımızı imzaladık ve onların sorularına muhatap olduk. Bir o kadar da ilk kez görüştüğümüz, ama çok iyi bir başlangıç yaptığımız gençler oldu. Beni asıl mutlu eden ise, tanıştığımız liseli gençlerimizden bazıları ile ‘Pazar Gurubu Sohbetleri’mizin bağlantısı oldu. Telefonlarını aldığımız gençlerle bizim gençlerimiz fuarda tanıştılar ve artık arkadaşlık faktörü devrede. Zaten bu zamanda güçlü damarlardan birisi arkadaşlık ilişkileridir. Belli ki, gencimiz için en önemli şey, kiminle arkadaş olduğudur. Belki çabalarımızı biraz bu noktaya sarf etmemiz lâzım. Çocuk, genç arkadaşından daha çok etkileniyor. Onun önerilerini daha fazla dikkate alıyor. Yaşayışı düzgün, idealist, başarılı arkadaşın olması, çok şeyden daha öncelikli oluyor. Sadece bu amaçlı okul değiştirmek bile çoğu zaman isabetli oluyor. Anne babanın bu konuyu ciddî bir şekilde gündeme almaları şarttır.

Yine fuarda pek çok aile ile adeta dertleştik. Kitabı imzalanırken çocuğu için endişe duyan gözyaşları döken annelerin bu güçlü duygularının büyük hizmet edeceğine inanıyorum. Çağ, güçlü duygu şefkatin –başkasının imanı için gözyaşları dökmek- etkin şekilde devreye girmesini bekliyor.

Yeni Asya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni saygıdeğer Kâzım Güleçyüz ile omuz omuza imzada olmak ayrı bir güzellikti. Bir dâvâ insanı olmanın ne demek olduğu, ne gibi fedakârlıklar gerektirdiğini ve insana ne büyük hazlar yaşattığını insan bizzat yaşayandan dinleyince daha bir etkileniyor.

Pek çok beyefendinin ve hanımefendinin ‘Sizinle iftihar ediyoruz, burada dimdik durmanız bize de cesaret veriyor.’ cümleleri, şahs-ı manevî olan cemaatimizin ne derece önemli bir konumda olduğunu gösteriyor. Zor şartlara rağmen fuarda olmak ve Risale-i Nurlar’ı ilânat vazifesi üstlenmek ne büyük mazhariyettir.

İstikamet duâlarına devam etmemiz şarttır.

Bu vesileyle fuarda emeği geçen bütün ağabey ve kardeşlerimizi, gençlerimizi tebrik ediyorum.

Şimdi fuarda ekilen tohumları takip zamanı…