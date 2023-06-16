"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Ashab-ı Rakîm kimlerdir? -2

Şemseddin ÇAKIR
16 Haziran 2023, Cuma
—Geçen haftadan devam—

1. Kur’an-ı Kerim’in on vücuh-u i’cazından biri de, ihbar-ı bilgayb mucizesidir. Bu mucize de, rakamları çok iyi bilmeyi gerektirir ki yanlış hesap olmasın. Bediüzzaman’ın Rumuzat-ı Semaniye, İşarat-ı Kur’aniye ve Sikke-i Tasdik-i Gaybî gibi eserleri bu meselede orijinal birer rakamlar manzumesidir.

2. Ayrıca kırk cihetten mucize olan bir kitabın (Kur’ân-ı Kerim’in), aynı zamanda rakamlarla da mucizeleri izhar ve ispat edilmiş olup, bu asırdaki küfrün belinin kırılması için kullanılması elzemdir. O halde bu “Ashab-ı Rakîm”in bu gibi anlamları da ihtiva ettiğini tezekkür etmek de, kuru-yaş her şeyi muhtevi bir kitabın şanına layıktır.

“İşte gelecek âyât-ı Kur’aniye’nin Risale-i Nur’a işaretleri ve tevafukları ekseriyetle kuvvetli bir münasebet-i maneviyeye istinad ederler. Evet bu gelecek âyât-ı meşhure müttefikan on üçüncü asrın âhirine ve on dördüncü asrın evveline [miladî olarak on dokuzuncu asrın sonu ve yirminci asrın başı demektir] cifirce bakıyorlar ve Kur’an ve iman hesabına bir hakikate işaret ediyorlar.”

Buna birkaç numune:

1. İşârât-ı Kur’aniye’den, Nur Suresi’nin Nur ayetinin birinci cümlesinin makam-ı cifrîsi, dokuz yüz doksan sekiz olarak, aynen Risaletü’n-Nur’a tam tamına tevafukla işaret eder. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 113)

2. İkincisi, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” ayeti. (Hud Suresi, 112). Bu ayet, “Hud Suresi beni ihtiyarlattı.” hadisinin vüruduna sebep olmuştur. Bu ayet-i kerimenin işareti de Hicrî 1309 ederek, umum muhatapları içinde birisine hususan Kur’an hesabına istikametle emreder. Yani bu müellifin Kur’an tahsiline başladığı tarihtir. Yine bu mealde ikinci ayet olan Şura Suresi 15. Ayet de, müellifin harika bir surette pek az bir zamanda ilimce tekemmül etmesi, tahsilden tedrisata başladığı ve üç ayda bir kış içinde on beş senede medresede okunan yüz kitaptan ziyade okuduğu ve o zamanın o muhitte en meşhur ulemasının yanında o üç ayın mahsulü, on beş senesinin mahsulü kadar netice verdiği çok mükerrer imtihanlarla ve hangi ilimden olursa olsun sorulan her suale karşı cevab-ı savab vermekle ispat ettiği aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen Risale-i Nur’un istikametine bir işarettir.

3. (5. Ayet): “Ölü iken iman ile diriltip nura kavuşturduğumuz ve halk içinde o nur ile doğru yolda yürüyen kimse” (En’am Suresi 122. ayet) Bu ayet hem münasebet-i maneviye ile hem de cifirle efrad-ı kesiresi içinde hususi bir surette Risale-i Nur ve müellifine bakması, sırat-ı müstakim dahi Risale-i Nur’un adedi olan dokuz yüz doksan sekiz olması. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî s.116-131). Bu gibi tevafuklar tesadüf ihtimali olmayan bir gerçeğin rakamlarla delilleridir.

4. İşârât-ı Kur’aniye’den, Cenab-ı Hakkın istediğine hikmet vereceğine dair Bakara Suresi’ndeki 10., 11. ve 12. ayetlerin makam-ı cifrîsinin Bediüzzaman’ın Kur’an dersini aldığı tarihe tam tamına tevafuku da yine Kur’an’ın bahir bir tefsiri olan Risale-i Nur’a bakması. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s.130)

5. Üçüncü ayet-i kerime de, Risale-i Nur müellifi “Darü’l-Hikmet-i İslamiye” âzâsı iken İngiliz’in baş papazının altı yüz kelime ile cevap istediği altı sualine altı kelime ile cevap verdiği aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen bakar. (A.g.e., s. 131)

Bediüzzaman’ın hayatında bu gibi hadiseler, işaretler ve beşaretler pek çoktur. “Bir damla denize delildir.” kabilinden, mekân darlığı dolayısıyla çok kısa bir özet verdik, ilgililerin ilgili yerlere bakmalarını, bizim anlayışımızda hata varsa tashih etmelerini hassaten arzu ve tavsiye ederim.

“Madem işin aslı böyleydi, şimdiye kadar neden bu hazineden bizi mahrum ettiniz? Risale-i Nurları tekelinize alıp da âleme ilan etmediniz?” diyenlere cevap olarak, ben de bu gerçekleri gazete lisanıyla duyurmaya gayret ettim vesselam.

Okunma Sayısı: 743
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TYT yarın yapılacak

    Milli Takım, Letonya karşısında

    Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları hangi günlerde ödenecek?

    Tedbir alınmazsa sıkıntılar kapıda

    Kira kontratları e-devlet üzerinden olsun

    Deprem bölgesinde faturaları devlet ödesin

    Şeffaflık yoksa yolsuzluk da israf da bitmez

    DESAM Başkanı Gürkan Avcı: Türkiye eğitimde olmak istediği yere çok uzak

    Hesaplaşma değil, dayanışma zamanı

    Guterres, dehşetle karşıladı

    19 milyon öğrenci için "karne zili" çalacak

    Nüfus müdürlükleri YKS için 17 ve 18 Haziran'da açık olacak

    Sırbistan'da 2500 evi su bastı

    Ev fiyatları en çok Türkiye’de arttı

    Kur Korumalı Mevduat'ın 2022 maliyeti 181.5 milyar TL oldu

    5 yıl daha böyle gitmez

    Otobüs biletleri tükendi

    Ekmeğe zam kapıda

    Pakistan'da ve Hindistan'da 150 bin kişi tahliye edildi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplumun morale ihtiyacı var
    Genel

    Hesaplaşma değil, dayanışma zamanı
    Genel

    Tedbir alınmazsa sıkıntılar kapıda
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fâniye bağlandıkça, fenâlaşır insan
    Süleyman ALIÇ

    Ahmet Akçay Ağabeyin ardından
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    “Abdülaziz’in ikinci adamları” ve Namık Kemal’in “Dişi Kedi Destanı”
    Şemseddin ÇAKIR

    Ashab-ı Rakîm kimlerdir? -2
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şeriatın yüzde 99’u ahlâk; yüzde 1’i siyaset” ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.