"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Risale-i Nur ve hikmet (3)

Şemseddin ÇAKIR
31 Ocak 2020, Cuma
Kur’ân kendi mesajlarına bilhassa küllî olarak hizmet eden şahıs ya da şahs-ı manevilere işaret eder ve etmiştir ve etmesi onun şanından ve muhtevasının ihatasındandır.

On ikinci ayet: “Sizi inkâr ve günahlardan temizler, size Kur’ân’ı ve hikmeti öğretir. (Bakara 151) buyruluyor.

Âyetin tamamının meali ise “Nitekim kendi aranızdan size âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik” şeklindedir.

Bu âyet-i kerimede önceki âyette de, geçen üç temel misyon nazarımıza sunuluyor.

   a) İnsanları küfür ve günahlardan arındırmak,

   b) Kitabı (vahiy ve onun açılımı olan kâinat kitabını) öğretmek,

   c) Hikmeti talim etmek.

Bu üç misyonu en kâmil manada Resul-i Ekrem (asm) yapmış olmakla beraber, onun vefatından sonra da bilhassa varisi olan âlimler, mürşidler, müctehidler ve  özelliklede mücedditler ifa etmişlerdir.

Bu zamanda ise bu üç misyonu en kapsamlı, en etkili ve en samimî nitelikte yapan Risale-i Nur’dur. “Kuru ve yaş her şeyi içinde bulunduran Kur’ân’ın ahirzamanda bu vazifeyi deruhte eden Risale-i Nur’a işarette bulunmaması düşünülemez. İşte yukarıdaki âyetlerin açıklanması esnasında dile getirilen hususlara ilâveten burada iki emareye dikkat çekiliyor. 

İlki; “Risale-i Nur’un müstesna bir hassası ism-i Hakem ve Hakimin mazharı olup bütün safahatında, mebahisinde nizam ve intizam-ı kâinâtın ayinesinde ism-i Hakem ve Hakimin cilveleri olan Hikmet-i Kutsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’âniyeyi ders veriyor. Mevzu ve neticesi Hikmet-i Kur’âniyedir” şeklindeki ifadesidir.

İkincisi:  Bu âyet’in makamı cifrisi 1338 oluğundan, hikmet-i Kur’âniyeyi Avrupa hükemasına karşı parlak bir surette gösterebilen ve gösteren Risale-i Nur Müellifi Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiyede hikmet-i Kur’âniyeyi müdafaa etmekle, hatta İngilizin baş papazının sual ettiği ve altıyüz (600) kelimeyle cevap istediği altı sualine altı kelimeyle cevap vermekle beraber inzivaya girip bütün gayretiyle Kur’ân’ın ilhamâtından Risale-i Nur’un meselelerini iktibasa başladığı aynı tarihe tam tamına tevafukla renzen bakar” şeklindeki beyanıdır.

 Önceki âyetle ilgili olarak değinildiği üzere tekrarlayalım ki, Kur’ân-ı Hakim “ezelî ve ebedî” olan zat-ı Akdes’ten geldiği için herşeyi içine alan bir muhtevaya sahiptir. Kur’ân kendi mesajlarına bilhassa küllî olarak hizmet eden şahıs ya da şahs-ı manevilere işaret eder ve etmiştir ve etmesi onun şanından ve muhtevasının ihatasındandır.

Bu bağlamda ahirzamanda insanlara hem kâinat kitabını hem onun tercümesi olan Kur’ân kitabını öğreten, bu iki kitapdaki İlâhî sırları keşfedip derece derece insanlara aktaran, ayrıca insanları her türlü yanlış fikir, inanç ve eğilimlemlerden uzak kalma düsturlarını vaz edip “tezkiye” eden Risale-i Nur olup, Kur’ân’ın bu Külliyata ve dolayısıyla onun müellifine işaret etmesi ve delâlette bulunması normal, hatta daha ötesi bir bakıma gereklidir.

O halde bize düşen, Rasulûllah’ın  (asm) buyurduğu gibi “Hikmet mü ‘minin yitiğidir, onu nerede bulursa alır” mücessem hikmet hazineleri olan Risale-i Nur’u okumak, mütalâa etmek, anlamak ve onun dairesine girerek Kur’ân hizmetinde bulunmaya çalışmaktır! 

Ne mutlu böyle olan veya olmaya çalışanlara! Zira ”Kimin himmeti milleti ise o başlı başına bir millettir” diyen Bediüzzaman, bunu en güzel tatbik eden, ilmiyle âmil müstesna bir insan ve mümtaz bir rol modeldir. 

 Yaşasın ahlâk-ı Ahmediye ve yaşasın Şeriat-ı garra!  Amin!

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti

    Kartla 1 trilyon TL harcadık

    İş yerlerinde inanç ayırımı yapılamaz

    Uyuşturucu terörüne karşı seferberlik başlatılmalı

    Bu yanlıştan dönülsün

    Kimse yargının üstünde değil

    ‘İslâm karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok’

    Bahadın beldesindeki örnek uygulama takdir topluyor

    'Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici öldü'

    Yunan milletvekilinin ırkçı provokasyonunu kınıyoruz

    Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye karşıtı çirkin provokasyona uyarı

    MGK bildirisi açıklandı

    Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: İçinde 27 Türk yolcu bulunuyor!

    Manisa yine sallandı

    THY, Çin'e uçuşlarını azaltacak

    Rusya, Çin sınırını kapattı

    Afganistan'dan İran'a: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerde istiğfar dönemi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çin dehşete kapılmış, ya Türkiye?
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde, insanın şikâyete hakkı yoktur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yılan hikayesine dönen basın kartı meselesi
    Ahmet BATTAL

    Güvenli Ödeme Sistemi nihayet geliyor
    Cevher İLHAN

    “Deprem paraları”nın araştırılmasına red
    Genel

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir
    Genel

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti
    Dr. Dolunay Coşkun

    İnna lillahi ve inna ileyhiraciun
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerin dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.