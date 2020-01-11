Ruhun inşirahı: Fatiha Suresi

Gökyüzünü, yeryüzünü, yıldızları, Ay’ı, Güneşi ve bütün kâinatı yaratan âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdediyorum ki, beni en güzel şekilde insan olarak yarattı ve bütün kâinatı benim hayatımı en güzel şekilde yaşamam için görevlendirdi.

Güneş benim için doğuyor, yağmur benim için yağıyor, bitkiler benim rızkım için çalışıyor. Dünyada bulunan bütün varlıklar İlâhî emir ve ilâhî donanımlarla benim hayatımı kolaylaştırmak için mücadele ediyorlar. Ve ben bütün bunlar için âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdediyorum.

O öyle bir yaratıcıdır ki, bütün yarattıklarının rızkını verir. İster insan olsun, ister hayvan olsun, ister bitki olsun, ister dağlar taşlar olsun… O Rahman’dır, kendisine isyan edenleri, kendisine savaş açanları ve kendisine inanmayanları bile rızıksız bırakmaz. İnancı ve şekli ne olursa olsun çalışana çalıştığının karşılığını verir. Rızık taksimatı yaparken inançlı inançsız ayrımı yapmaz. O Rahim’dir, ahirette yalnızca kendisine iman edenleri mükâfatlandıracaktır.

İşte ben böyle rahmeti bol, böyle merhametli, böyle cömert ve böyle adaletli bir Yaratıcıya inanıyor ve bu inancımdan dolayı da şükrediyorum.

O din gününün, ahiret zamanının yani ceza ve ödül gününün sahibidir. Öyle bir hayat yaşamalıyım ki, hayatımın her anını hesap gününe iman hassasiyetiyle, zerre miktarı hayır ve zerre miktarı şerrin karşılığını göreceğim inancıyla, ihsan şuuruyla yani Rabbimi görüyormuşçasına ya da O’nun sürekli beni gördüğü bilinciyle yaşamalıyım. O gün öyle bir gün ki, kimsenin kimseye bir faydası olmayacak, kimse kimseye yardım edemeyecek, kimseden fidye kabul edilmeyecek. Bizi sürekli izleyen, yaptıklarımızı en ince detayına kadar kaydeden meleklerin varlığının bilinciyle yaşamalıyım. Tevhid inancını benimseyen, şirkleri hayatından çıkaran, hüküm sahibi olarak yalnızca Allah’ı kabul eden ve hayatını Allah’ın isteğine göre şekillendiren muvahhid bir Müslüman olmalıyım. Sevgimi, korkumu, arkadaşlığımı ve yakınlığımı Allah’a göre belirlemeliyim.

Ya Rabbi yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım isteriz. Tapılacak, kulluk edilecek, medet umulacak, yardım beklenecek, ibadet edilecek, duâ edilecek, bağlanılacak, sığınılacak yalnızsa Sensin. Sen bize şah damarımızdan daha yakın olduğundan Sana ulaşmak için asla aracı koymam, asla birilerinin peşine takılmam ve asla beni şirke sokacak yakınlıklarda bulunmam.

Ya Rabbi bize doğru yolu göster. Sen bize doğru yola ulaşmamız için bir peygamber ve o peygamber aracılığıyla bir kitap gönderdin. Bizi o kitabı okuyanlardan, o kitabı anlayanlardan ve o kitaba göre yaşayanlardan eyle.

Bizi gönderdiğin peygamberin hayatını ve ahlâkını kendi hayatımıza ayna tutanlardan eyle. Bizi kendisine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu tutanlardan eyle. Bizleri gazaba uğramışların, sapmışların, isyankârların ve inanmayanların yolundan uzak eyle. Bizleri Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin, Firavunların, Nemrutların ve bütünsapkınların yolundan uzak eyle. Bizleri Kur’ân’a göre yaşayanlardan, Kur’ânî nizamı hayat nizamı olarak kabul edenlerden ve tek hüküm sahibi olarak Sen’i bilenlerden eyle. Amin…

