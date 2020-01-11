"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Ruhun inşirahı: Fatiha Suresi

Serdar Ahlatcı
11 Ocak 2020, Cumartesi 01:41
Gökyüzünü, yeryüzünü, yıldızları, Ay’ı, Güneşi ve bütün kâinatı yaratan âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdediyorum ki, beni en güzel şekilde insan olarak yarattı ve bütün kâinatı benim hayatımı en güzel şekilde yaşamam için görevlendirdi.

Güneş benim için doğuyor, yağmur benim için yağıyor, bitkiler benim rızkım için çalışıyor. Dünyada bulunan bütün varlıklar İlâhî emir ve ilâhî donanımlarla benim hayatımı kolaylaştırmak için mücadele ediyorlar. Ve ben bütün bunlar için âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdediyorum.

O öyle bir yaratıcıdır ki, bütün yarattıklarının rızkını verir. İster insan olsun, ister hayvan olsun, ister bitki olsun, ister dağlar taşlar olsun… O Rahman’dır, kendisine isyan edenleri, kendisine savaş açanları ve kendisine inanmayanları bile rızıksız bırakmaz. İnancı ve şekli ne olursa olsun çalışana çalıştığının karşılığını verir. Rızık taksimatı yaparken inançlı inançsız ayrımı yapmaz. O Rahim’dir, ahirette yalnızca kendisine iman edenleri mükâfatlandıracaktır. 

İşte ben böyle rahmeti bol, böyle merhametli, böyle cömert ve böyle adaletli bir Yaratıcıya inanıyor ve bu inancımdan dolayı da şükrediyorum.

O din gününün, ahiret zamanının yani ceza ve ödül gününün sahibidir. Öyle bir hayat yaşamalıyım ki, hayatımın her anını hesap gününe iman hassasiyetiyle, zerre miktarı hayır ve zerre miktarı şerrin karşılığını göreceğim inancıyla, ihsan şuuruyla yani Rabbimi görüyormuşçasına ya da O’nun sürekli beni gördüğü bilinciyle yaşamalıyım. O gün öyle bir gün ki, kimsenin kimseye bir faydası olmayacak, kimse kimseye yardım edemeyecek, kimseden fidye kabul edilmeyecek. Bizi sürekli izleyen, yaptıklarımızı en ince detayına kadar kaydeden meleklerin varlığının bilinciyle yaşamalıyım. Tevhid inancını benimseyen, şirkleri hayatından çıkaran, hüküm sahibi olarak yalnızca Allah’ı kabul eden ve hayatını Allah’ın isteğine göre şekillendiren muvahhid bir Müslüman olmalıyım. Sevgimi, korkumu, arkadaşlığımı ve yakınlığımı Allah’a göre belirlemeliyim.

Ya Rabbi yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım isteriz. Tapılacak, kulluk edilecek, medet umulacak, yardım beklenecek, ibadet edilecek, duâ edilecek, bağlanılacak, sığınılacak yalnızsa Sensin. Sen bize şah damarımızdan daha yakın olduğundan Sana ulaşmak için asla aracı koymam, asla birilerinin peşine takılmam ve asla beni şirke sokacak yakınlıklarda bulunmam. 

Ya Rabbi bize doğru yolu göster. Sen bize doğru yola ulaşmamız için bir peygamber ve o peygamber aracılığıyla bir kitap gönderdin. Bizi o kitabı okuyanlardan, o kitabı anlayanlardan ve o kitaba göre yaşayanlardan eyle. 

Bizi gönderdiğin peygamberin hayatını ve ahlâkını kendi hayatımıza ayna tutanlardan eyle. Bizi kendisine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu tutanlardan eyle. Bizleri gazaba uğramışların, sapmışların, isyankârların ve inanmayanların yolundan uzak eyle. Bizleri Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin, Firavunların, Nemrutların ve bütünsapkınların yolundan uzak eyle. Bizleri Kur’ân’a göre yaşayanlardan, Kur’ânî nizamı hayat nizamı olarak kabul edenlerden ve tek hüküm sahibi olarak Sen’i bilenlerden eyle. Amin…

Okunma Sayısı: 28
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    15 yılda 11 bin gazeteci işsiz kaldı

    Pasaportu en güçlü ülkeler

    Seçim için savaş çıkarılıyor

    İran'dan ABD'nin teklifine 'hayır' cevabı

    ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı

    Kansere 1 saniyeden az sürede tedavi

    Yargı kimseden emir almaz

    Çiftçinin gücü kalmadı

    İdlib'de ateşkes kararı

    İşsizlik çığ gibi

    'Düşüş nedeni yarın açıklanacak'

    Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden 'Cammu Keşmir' açıklaması

    Ateşkese rağmen İdlib'e saldırılar devam ediyor

    Bilim insanlarından dikkat çeken 'yeşil çay' araştırması

    20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuruları için son gün

    Akşener: Bu 20 milyar dolarla GAP bitirilebilir, Konya Ovası sulanabilir

    Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul'la ilgili sözünü hatırlattı

    Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

    Irak'tan ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili yeni talep

    Zelenskiy: Tahran'da düşen uçakla ilgili deliller paylaşılsın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vatikan’da manidar buluşma
    Ahmet BATTAL

    Beşerdir şaşar, tabakası düşer
    Faruk ÇAKIR

    Müstehcenlik daha zararlı değil mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakikî huzur ve mutluluk nasıl elde edilir?
    Rüstem GARZANLI

    Bir kıssadan payıma düşen hisse
    Muhammet ÖRTLEK

    Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Suudi Arabistan
    Risale-i Nur'dan

    Ne merak ettim, ne sordum ve ne de bildim
    Cevher İLHAN

    Tefrika projelerine karşı…
    Genel

    Seçim için savaş çıkarılıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.