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14 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

12 Haziran'ı iptal edin

13 Mayıs 2020, Çarşamba 17:00
FUTBOL FEDERASYONU’NUN LİGLERİ BAŞLATMA KARARINI İPTÂL ETMESİNİ İSTEYEN PROF. DR. VEFİK ARICA, "BASKETBOLDA TOPLAM 10 OYUNCU, FUTBOLDA 22 OYUNCU VAR, AMA BASKETBOL OYNANMAYACAK, FUTBOL OYNANACAK. BİLMEDİĞİMİZ BİR YAYIN VEYA BİLİMSEL VERİ Mİ VAR? DİYE SORDU.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar  aşlatılmasının yanlış olduğunu savunarak, kararın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Arıca, yaptığı açıklamada, futbol maçlarının görevlilerle birlikte 200 ila 500 kişilik bir hareketliliğe neden olduğunu belirtti. Maç sırasında sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığını dile getiren Arıca, "Futbolcular maskeli mi oynanacak? Tabii ki hayır. Her iki futbolcu birbiriyle temas ettikten sonra hemen gidip bol su ve sabunla elini yıkayacak mı, dezenfektan kullanacak mı? Tabii ki hayır. Maçın en az 50 kere durdurulması gerekir, çok zor." ifadelerini kullandı. Koronavirüs Bilim Kurulunun liglerin başlatılması yönünde bir tavsiyesi olmadığını aktaran Arıca, "12 Haziran'da ligleri başlatma kararı iptal edilmeli, alınan karar bir daha gözden geçirilmelidir. Bayram sonrası Kovid-19 tablosuna bakılıp karar verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu. Diğer branşlarda müsabakaların iptal edildiğini hatırlaran Arıca, "Basketbolda toplam 10 oyuncu, futbolda 22 oyuncu var ama basketbol oynanmayacak, futbol oynanacak. Bilmediğimiz bir yayın veya bilimsel veri mi var? Öyle bir veri yok ama çok mantıklı gelmedi bana." yorumunu yaptı.

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