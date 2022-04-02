20 kulüpten Birleşik Krallık hükümetine çağrı: Bahis reklamlarına son verin

Premier Lig’in alt seviyesinde bulunan İngiltere Futbol Ligleri’nin (EFL) sponsorluğunu bir bahis şirketinin yapıyor olmasına rağmen bir araya gelen profesyonel ve amatör 20 kulüp hükümete futbolda bahis reklamlarına son verilmesi gerektiğini ifade eden ortak bir mektup gönderdi.

İçlerinde Luton Town, Bolton Wanderers, Forest Green Rovers ve Tranmere Rovers gibi köklü takımların da bulunduğu bu 20 kulüp, mektupta hükümetten kumar sponsorluklarına bir son verilmesini ve “futbolun bahis reklamlarından gelen paraya muhtaç olduğu” yönündeki algının da değiştirilmesini talep ediyor.

Bu mektupta imzası bulunan takımların sahipleri ve yöneticileri kumar sponsorluğunun ve reklamlarının futbol sektörü içerisinde zarar verici düzeyde büyüdüğünü ve taraftarlar üzerinde olumsuz bir etki bıraktığına şahit olduklarını ifade ediyorlar.

Çözüm önerisine gelince, kulüp yöneticileri ilk etapta formalar üzerindeki kumar reklamlarının yasaklanmasının iyi bir başlangıç olacağını iddia ediyorlar. Ama bununla yetinilmemesi gerektiğini, turnuvalarda ve stadyumlarda yer alan sponsorlukların ve reklamların da kaldırılması konusunda hükümetin teşvik edilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Mektupta ayrıca kulüplerin özellikle genç taraftarlara karşı sosyal ve etik olarak sorumluluğunun bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle genç taraftarların kahraman olarak gördükleri futbolcuları seyrederken güvenli ve zararsız bir ortam hazırlanması gerekiyor. Bu da İngiltere’de yılda 400 kişinin ölümüne sebep olan kumar sektörünün olduğu bir ortamda mümkün olmuyor.

Ortak mektuba imza atan kulüpler, kumar reklamlarından kazanılan gelirlerin başka sponsorluklardan da kazanılabileceğini, kulüplerin taraftarlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesini ve hükümetin de bu konuda harekete geçmesini talep ediyorlar.

Tercüme Haber: Mahmut Cemal Çakır