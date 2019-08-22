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4 kulübe PFDK'den para cezası

22 Ağustos 2019, Perşembe 21:14
PFDK, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u çeşitli sebeplerle para cezasına çarptırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin ilk haftasında yapılan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a para cezası verildiği belirtildi.

Stada biletsiz seyirci alınması ve merdiven boşluklarında yer bırakılmaması nedenleriyle Yukatel Denizlispor'un 115 bin lira para cezasına çaptırıldığı aktarıldı.

Demir Grup Sivasspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a ise yaşanan saha olayları nedeniyle 24'er bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca Demir Grup Sivasspor ve İstikbal Mobilya Kayserisporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği de paylaşıldı.

Galatasaray'a, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması nedeniyle 15 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

MKE Ankaragücü'nün bazı taraftarlarının ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki dış saha müsabakası için bloke edildiği kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 26 bin lira para cezası verildiği, Eskişehirsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha mücadelesi için bloke edildiği belirtildi.

AA

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