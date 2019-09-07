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8 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Andorra karşısında son anda galibiyete uzandık

07 Eylül 2019, Cumartesi 23:43
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. haftasında oynanan maçta Türkiye, Andorra'yı 1-0 mağlup etti.

2. dakikada Umut Meraş, sol kanatta çizgiye yakın bir noktadan ortasını açtı. Yusuf Yazıcı'nın altıpasın dışında çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gomes, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere tokatladı.

23. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Güven Yalçın, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortaladı. Mehmet Zeki'nin uygun durumda arka direkte sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Gomes, topu 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Türkiye bir kez daha tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu, ceza sahası önünde pasını sağ kanattaki Mehmet Zeki'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı ortada, ön direkte Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti. 

40. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü. Pozisyonu takip eden İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top kornere çıktı.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve ilk yarı golsüz tamamlandı. 

A Milli Futbol Takımı, müsabaka boyunca oyunu rakip yarı alana yığıp birçok pozisyona girmesine rağmen aradığı golü ancak 89. dakikada köşe vuruşu sonucunda buldu.

50. dakikada Türkiye mutlak gollük bir pozisyondan faydalanamadı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Andorra savunmasının ofsayt taktiğiyle ileri çıkmasından yararlanan Çağlar Söyüncü, topu ceza sahası içinde göğsüyle kontrol etti. Kaleci Gomes ile karşı karşıya kalan Çağlar'ın aşırtma vuruşunda Ildefons Lima, son anda araya girerek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

77. dakikada Emre Belözoğlu, ceza sahası dışından pasını Kenan Karaman'a verdi. Ceza yayı üzerinde sırtı dönük şekilde topu kontrol ettikten sonra kale alanına giren Kenan'ın sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü.

89. dakikada Türkiye beklediği gole kavuştu. Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpasın önünde iyi yükselen Ozan Tufan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Türkiye karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

AA

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