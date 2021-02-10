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11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Arda Turan'a 2 maç men cezası

10 Şubat 2021, Çarşamba 19:00
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, Arda Turan'a 2 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilmişti.

Galatasaray: Arda Turan'a verilen ceza Türk futbol tarihinde bir ilk

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi sonrası küfürlü sözleri sosyal medyaya yansıyan Arda Turan'a PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezaya tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza, Türk futbol tarihinde bir ilktir." ifadeleri kullanıldı.

Kararın hukuki dayanağının olmadığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen, hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur. Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

AA

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