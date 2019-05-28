Avrupa'da iki numaralı kupa sahibini buluyor

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, 29 Mayıs Çarşamba günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato. AA

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