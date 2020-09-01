Avrupa Liginde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kurası çekildi.

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, eleme turunda Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, Borac Banja Luka-Rio Ave eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de evinde karşılaşacak. Neftçi Bakü ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde ise kendi sahasında Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. AA

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