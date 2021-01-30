Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi. Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Turuncu-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Kocaman, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı. AA

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.