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4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Başakşehir'in galibiyet hasreti devam ediyor

03 Mart 2021, Çarşamba 15:00
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 beraber kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükseldi.

Süper Lig'in 28. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında İttifak Holding Konyaspor'un gelişen atağında Daci'nin pasıyla topla buluşan Sekidika, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

41. dakikada İttifak Holding Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Daci, penaltı noktasına yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Diomande'nin sert şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

49. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan korner kazandı. Paslaşılarak kullanılan kornerde Berkay ceza sahasına ortasını yaptı. Altı pas önünde Epureanu'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

56. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortada Crivelli, altı pas içinde kafayı vurdu, kaleci Eray ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole engel oldu.

71. dakikada turuncu-lacivertli ekibin sağ kanattan kullandığı kornerde Deniz Türüç'ün ön direğe gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

79. dakikada konuk ekip öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topa Cikalleshi uçarak kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

85. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Aleksic'in altı pas önüne yaptığı ortada Demba Ba topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 10 maça çıktı

Turunucu-laciverti ekip, ligde oynadığı son 10 maçta 6 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

İstanbul ekibi, ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta deplasmada MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek elde etmişti.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir'in puanı 26'ya yükseldi.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan İttifak Holding Konyaspor ise puanını 32 yaptı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Mahmut Tekdemir sakatlandı

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki önemli isimlerinden Mahmut Tekdemir, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında sakatlanan Mahmut, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Aykut Kocaman, 36. dakikada Mahmut'un yerine Giuliano'yu oyuna sürdü.

Demba Ba ligdeki 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'e beraberliği getiren golü atan Senegalli oyuncu Demba Ba, bu sezon ligdeki 3. golünü attı.

Demba Ba, bu sezon ligde MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

AA

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