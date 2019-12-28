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Başakşehir, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

28 Aralık 2019, Cumartesi 21:20
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı farklı kazanan turuncu-lacivertli takım puanını 33'e yükseltti ve ligin ilk yarısını Demir Grup Sivasspor'un ardından ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. 

Son 7 maçında 6. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı. 

Crivelli 8. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Enzo Crivelli, bu sezon 8. golünü Kasımpaşa'ya attı. 

Mücadelenin 6. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü atan Crivelli, ligin ilk yarısını 8 golle kapattı ve takımının en golcü ismi oldu. 

Yenilmezlik serisi 15 maça çıktı

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 

Turuncu-lacivertli ekip, Kasımpaşa'yı mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Kasımpaşa taraftarından tepki

Medipol Başakşehir ile oynanan maçta skor ilk yarıda 4-0'a gelince Kasımpaşalı taraftarlar takımlarını protesto etmeye başladı. "İstifa" tezahüratları yapan lacivert-beyazlı taraftarlar bir süre sahaya arkalarını da dönerek tepkilerini ortaya koydu. 

Kasımpaşalı taraftarlar ikinci yarı öncesinde ise tribünleri terk etti.

Kasımpaşa'nın 65. dakikada kazandığı penaltıyı kullanmak için Thiam ve Aytaç Kara bir süre tartıştı. 

İki oyuncu arasında tartışmanın uzamasının ardından kaptan Ricardo Quaresma devreye girdi ve atışı kendisi kullandı. Quaresma, kaleci Mert'i ters köşeye yatırarak, penaltıyı gole çevirdi. 

AA

Etiketler: başakşehir
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