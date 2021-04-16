Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim görevi bırakmalı

SPOR YAZARI HINCAL ULUÇ, G.SARAY KULÜBÜNDEKİ TARTIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.

Türk sporunun duayen yazarlarından Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in görevi bırakması gerektiğini belirtirken, teknik direktör Fatih Terim'in de görevine devam etmeyeceğini ifade etti. Hıncal Uluç, konu ile ilgili şunları söyledi: “Takım arkadaşın yerde, doktorlar başında, sedyeler geliyor, hastaneye götürülüyor. Yedlin öyle ağır sakatlanmış, ne oluyor buna diye gidip aldıran yok. İnsan merakından rakip oyuncuya bile gider biri yerde öyle yatıyorsa. Türkiye'de sahtekarlık diz boyunu geçti, tamam, en ufak temasta herkes yere atıyor tamam ama böyle baktığında neyin ne olduğunu görüyorsun. O takımda Yedlin'in orada olması kimsenin umurunda değil, Mustafa Cengiz'in de söylediği bu. Mustafa Cengiz futbolculara ağır mı söylemiş, hayır, az bile söylemiş. Eğer bunlar Galatasaraylı olsalar yürekten, koşmuyorlar bile.

FATİH TERİM'İN KALMAYACAĞI AÇIK

Fatih Terim'in bu kulübün teknik direktörü olarak kalmayacağı bana göre açık. Mustafa Cengiz'in başkan olarak kalmaması gerektiği de bana göre açık. Mustafa Cengiz sağlığıyla mücadele ediyor. Mustafa Cengiz ağır hasta, hafif hasta değil. Yakınları da istemiyorlar. En başta ben, en eski arkadaşıyım. Vurulduğum benzinci onun dükkanı, benzinimi de oradan alıyorum. Ben nereden bakarsan bak Mustafa ile beraberim ama Mustafa Cengiz, Galatasaray başkanlığını bırakmalı. Bizde maçın sonuçlarını hakemler yüzde 90 etkiliyorlar. Ya VAR'daki hakem, ya sahadaki hakem.”