Benzema: Mekke kendimi en iyi hissedeceğim yer

El-İttİhad takımına transfer olan Müslüman Fransız futbolcu Karİm Benzema, S.Arabistan’da bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledİ.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad’a transfer olan Fransız yıldız Karim Benzema, Suudi Arabistan’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. El-İttihad takımının sosyal medya hesabından röportajı yayınlanan Benzema, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Benzema, El-İttihad takımının stadyumunun “olağanüstü” olduğunu belirterek, “Söylediğim gibi burada çok fazla coşku var.” dedi. Benzema, “İnsanların gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Mekke gerçekten çok yakın ve burası kendimi en iyi hissedeceğim yer.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.