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12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Beşiktaş'a 407 bin lira ceza verildi

12 Mayıs 2022, Perşembe 21:43
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 407 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide Beşiktaş'a, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu maçta 8. kez olmasından dolayı 350 bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 48 bin lira ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira olmak üzere toplamda 407 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği aktarıldı.

Kurulun, Atakaş Hatayspor'a da 32 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

AA

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