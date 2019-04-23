Beşiktaş zorlansa da Sivas'tan da 3 puanla dönmeyi başardı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

Maçın 9. dakikasında Rybalka'nın kaleyi karşından gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, top direğin üstünden farklı şekilde auta çıktı.

13. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde Hutchinson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale alanına düştü. Seken topu kafayla kaleye göndermek isteyen Mirin'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.

22. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Hutchinson'un yakın mesafeden etkili vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kornere çeldi.

31. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde arka direkte bekleyen Mirin'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Gökhan Gönül'ün tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Vida, topu filelere gönderdi: 0-1.

35. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan'ın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Sivasspor beraberlik golünü buldu. Rybalka'nın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Diabate, Medel ve Lens'ten kurtularak sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Diabate'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vuruşunda Karius'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Öte yandan, ilk yarının ardından takımlar soyunma odasına giderken tribünden sahaya yabancı madde atıldı. O bölgede Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın başını tutarak yerde kaldığı görüldü. Burak daha sonra ayağa kalkıp soyunma odasına gitti.

İkinci yarı

61. dakikada Ljajic'in ceza yayı civarından yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

73. dakikada Burak Yılmaz'ın soldan ceza alanına ortasında Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada Ljajic'in sağdan ceza alanına ortasında Sivasspor savunmasının uzaklaştırmadığı top Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan yakın mesafeden vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, gole izin vermedi.

82. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

87. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz'ın ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

90+5. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza yayı civarından vuruşunda top kalecinin müdahalesinin ardından direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında oluşan karambolde Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

"Allah'ın yardımı, Burak'ın gayretiyle bir gol attık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'un dinamik, koşan, önde baskı yapabilen bir takım olduğunu belirtti.

İşlerinin zor olduğunu düşündüklerini dile getiren Güneş, "İlk yarıda onlar olumluydu. Golden sonra oyun tamamen lehimize döndü. Rakip Sivasspor bizim de oyun üstünlüğümüzü kabul etmişken gereksiz olarak rakiple ve hakemle itişmeye girmemiz ve arkasından Medel'in sakatlığı oldu. Rakibe korner attığımızda dönen topta yediğimiz gol, rakibi ve seyirciyi oyuna soktu." diye konuştu.

Golden sonra ortada bir oyun olduğunu aktaran Güneş, "Oyun üstünlüğümüz var ama pozisyon sayımız az oldu. Sonra da mucizevi bir gol oldu. Allah'ın yardımı, Burak'ın gayretiyle bir gol attık. Sanki gizli bir güç golü atmış gibi oldu. 3 puan geldi, 3 puana seviniyoruz ama oyun olarak mutlu değilim." dedi.

Beşiktaş'ın ikinci golünden sonra takımın yaşadığı sevincin şampiyonluk havasıyla ilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Güneş, "Şampiyonlukla veya diğer konularla ilgili değil. Maç kazanmayla ilgili bizim sevincimiz. Bugün onu gösterdik, demek ki iyi oldu. Gizli seviniyorduk daha önce de. Alabileceğimiz bir maçtı. Oyuncu kalitesi ve takım üstünlüğü olarak önde olmamız gereken bir maçtı. Rakip beraberliğe o yüzden de razıydı. Kaybedilecek 2 puan doğru olmazdı." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'tan ayrılmanın bir hüznünü yaşayacağım"

Bir basın mensubunun, "Siz görevi bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta yerli mi yoksa yabancı hoca mı tercih edilmeli?" şeklindeki sorusu üzerine, bu konuda konuşmayı doğru bulmadığını söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Benim ağzımdan birçok şeyler yazılıp çiziliyor, ne konuşuyorsam burada konuşuyorum. Gelecekle ilgili düşüncelerim sorulduğu zaman başkanla, yönetimle paylaşıyorum. Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaş'tan ayrılmanın bir hüznünü yaşayacağım. Onu daha henüz içimde de değerlendirmiş değilim. Şu aşamada maçları nasıl kaybettik, ilk yarıda çok puan kaybettik, ne onları düşünmenin yeri zamanı ne geçmişteki şampiyonlukları düşünmenin zamanı ne de gelecek sene ne yapacağımı düşünmenin zamanı. Ben bugünü yaşamak durumundayım. Bugün maç bitti. Önümüzdeki Ankaragücü maçına hazırlanacağız. Dünü, yarını tartışma konusu yapmadan bugünü yaşayıp, neticeleri alıp en iyi şekilde Beşiktaş'ı zirvede bırakmak istiyoruz."