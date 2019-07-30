CAS, Trabzonspor'un 'şampiyonluk' başvurusunu reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin şampiyon bitirdiği 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvuruyu reddetti. CAS'tan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) arasındaki tahkim süreci tamamlandı. TFF'nin, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu Süper Lig 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasında yöneticilere ceza verdiğinin hatırlatıldığı kararda, daha sonra Trabzonspor'un itirazda bulunduğu FIFA'nın da sürece müdahil olmadığı belirtildi. FIFA'nın, TFF'nin Fenerbahçe'yi cezalandırmasına hükmetmesi veya doğrudan Fenerbahçe aleyhine bir karar alması halinde dahi 2010-2011 sezonu ikincisi Trabzonspor'un otomatikman şampiyon ilan edilmesi yönünde yasal bir dayanak bulunmadığı ifade edildi. Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda 82 puan alarak aynı puana sahip Trabzonspor'un gol averajıyla önünde şampiyon olmuştu. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin şike sonucu şampiyon olduğunu iddia ederek olayı, TFF, UEFA, FIFA, son olarak da CAS'a taşımıştı. AA

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