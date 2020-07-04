Denizlispor'da Uygun dönemi sona erdi

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirildiği bildirildi.

Uygun'a ve ekibine kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. Bu sezon Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başlayan Yukatel Denizlispor'da Uygun'dan önce Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek görev yapmıştı. Bülent Uygun yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 8 puan toplamıştı. AA

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