"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin oldu

21 Kasım 2021, Pazar 21:20
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Kerem Aktürkoğlu, pasını Morutan'a verdikten sonra ceza sahasına koşusunu sürdürdü. Çok adamla gelen sarı-kırmızılılarda ceza yayı içinde Morutan'dan yeniden topu alan Kerem, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

31. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Galatasaray'ın rakip yarı alanda tüm oyuncularıyla baskı kurduğu sırada topu alan İrfan Can Kahveci, kendi yarı sahasından savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil'e uzun ve isabetli pas gönderdi. Uzun süre meşin yuvarlağı süren Mesut, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanattan ceza sahasına sokulan Van Aanholt, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu, şut çekmek yerine pasını kale sahası önüne hareketlenen takım arkadaşlarına çıkardı. Ancak savunmaya hızlı dönen Kim Min-jae, Halil Dervişoğlu'ndan önce müdahale ettiği topu taca atarak rakibinin fileleri havalandırmasına engel oldu.

62. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

69. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Taylan Antalyalı, kendi yarı sahasından aldığı topu bir süre sürdükten sonra pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen oyuncunun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak direğe yaptığı plase vuruşta, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında Cicaldau'nun ceza sahası içinde çıkardığı şutta meşin yuvarlak, Kim Min-jae'den döndü.

81. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Berkan Kutlu'nun orta saha çizgisinin hemen gerisinden savunmanın arkasına pasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke, meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

84. dakikada Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Van Aanholt'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta Diagne, penaltı noktası gerisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin kafa vuruşundan önce Berisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

 

90+4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-2

 

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

 

AA

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 4 çocuktan biri savaş ortamında yaşıyor

    Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin oldu

    Üç ayda 1 milyon abonenin elektriği kesildi

    En basit ilaçlar bile piyasada yok

    Belarus-Polonya sınırındaki dram devam ediyor

    Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları devam ediyor

    Son 24 saatte 21 bin 177 vaka ve 195 ölüm gözlemlendi

    Kur artışı gazete ve yayınevlerini de vurdu

    Tek çözüm seçim

    İsrail, 2021’de 1149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

    14 milyon Afgan çocuk açlık tehlikesinde

    Mavi Marmara icradan satılık

    Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

    Devir bakım devri

    Karamollaoğlu: Erdoğan, Cumhur’a dâvet etti, reddettim

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarında tansiyon yükseldi

    Ugandalı Müslümanlardan yargısız infazlara tepki

    7 Türk vatandaşı MİT ve Katar istihbaratının ortak çalışmasıyla kurtarıldı

    Meclis'i bu hafta yoğun bir gündem bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    İnsaniyet ve İslâmiyet karşıtları üretici olamazlar...
    Süleyman KÖSMENE

    Bu kadar müstehcenliğe nasıl savrulduk?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İlimdar Kaya

    Helâlleşme ve kucaklaşma
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yanlış yapma lüksü yok
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Yüzbaşı Ruhi Bey
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yeniden insan olmayı öğrenebiliriz!”
    Risale-i Nur'dan

    İnayet-i Ezeliye, Kur’ân’ı bana muallim yaptı
    M. Said ZEKİ

    “Dünya Helâlleşme Günü!”
    Sebahattin YAŞAR

    Bir hatıra deyip geçmeyin; içinde hayat vardır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.