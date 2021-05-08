"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Derbide 3 puan Galatasaray'ın

08 Mayıs 2021, Cumartesi 21:45
Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş-Galatasaray maçının 11. dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Babel, ceza sahasına girdi. Sol çaprazda kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı rakibinin altından ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Bahattin Duran ofsayt bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı: 1-0.

14. dakikada Josef'in ara pasına hareketlenen Larin sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken zamanında kalesini terk eden Muslera, yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

15. dakikada Ghezzal'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte uygun durumdaki Larin, topa dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Donk ile Hutchinson'ın mücadelesinde Kanadalı futbolcu yerde kaldı. Pozisyonda devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, 40. dakikada Donk'un Hutchinson'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 42. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlak ile kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi. 1-1.

44. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hutchinson ile Falcao arasındaki mücadelede sarı-kırmızılı golcü futbolcu yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada topun başına geçen Falcao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

45+5. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın devre arasına ev sahibi ekip 2-1 önde girdi.

İkinci yarı

50. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında Onyekuru'nun kafayla vurduğu top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

56. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan atağa katılan ve çaprazdan ceza sahasına giren Saracchi'nin karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ersin'den döndü.

67. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda kaleci Muslera, yerden üzerine gelen topu kontrol etti.

77. dakikada sarı-kırmızılı takım, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan attığı pasta araya giren Rosier meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta geç kalınca Emre Kılınç topu kaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Ersin'den sıyrılan Emre, son çizgiye indi ve pasını kale sahası gerisindeki Arda Turan'a çıkardı. Tecrübeli futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

Sarı-kırmızılı takım, sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

AA

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    'Herhangi bir zamanda ibadethaneye saldırmak kınanır, ancak Ramazan'da affedilemez'

    Kudüs'te İsrail'in saldırıları, tahrikleri artarak devam ediyor

    Fenerbahçe son dakikalarda sevindi

    Derbide 3 puan Galatasaray'ın

    Ayasofya'mız "La İlahe İllallah" mahyasıyla aydınlandı

    18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı

    ABD'nin salgın gündemiyle son 24 saati

    Rusya, İsrail'i sert şekilde kınadı

    Gürcistan’da Müslüman askerlere Kur’ân

    46 milyon kişi aşıya ulaşamıyor

    Gübre fiyatı bel büktü

    Hamas: İsrail bedel ödeyecek

    Filistin’den Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı

    Yeni normalleşme takvimi önümüzdeki günlerde açılanacak

    İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

    Japonya'da ramazan coşkusu devam ediyor

    Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

    Halk pazarları açıldı

    AB: Harem-i Şerif'te statükoya saygı duyulmalı

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Zulmün yeni adı: Sen de onlardansın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden bir mektup
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    VAH dedirtenler VAR-2
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın en birinci üstadı annesidir
    Mehmet KARA

    Bakmayın, görün!
    Misbah ERATİLLA

    Silvanlı Molla Ali Zila ve Bediüzzaman
    Faruk ÇAKIR

    Sistem arayışı
    Cenk ÇALIK

    Şifa hazımdadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.